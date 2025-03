"Taka jest konsekwencja krytykowania władzy". Poseł Razem odwołana ze stanowiska

We wtorek sejmowa komisja zdrowia przegłosowała odwołanie Zawiszy z prezydium tego gremium. Za było 14 posłów, 3 przeciw, 3 wstrzymało się.

Odwołanie za krytykę rządu?

Jak powiedziała przewodnicząca Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej, odwołanie Zawiszy to jedynie realizacja umowy koalicyjnej, według której szef komisji będzie miał pięciu zastępców – dwóch z KO oraz po jednym z PiS, Polska2050-Trzecia Droga oraz Lewicy. Tymczasem odwołana polityk należy do partii Razem, która niedawno opuściła klub parlamentarny Lewicy. W związku z tym miejsce w prezydium nie należało się poseł Zawiszy. Polityk Razem widzi to inaczej.

"No i odwołali mnie z prezydium komisji zdrowia. Taka jest konsekwencja krytykowania władzy. Czy przestanę? Nie" – napisała Zawisza na swoim koncie na platformie X.

Zawisza prosiła o możliwość zabrania głosu jeszcze przed głosowaniem w sprawie jej funkcji, jednak przewodnicząca komisji nie zgodziła się na to. Poseł mogła wypowiedzieć się dopiero potem, gdy została odwołana z prezydium.

– Teraz to już za późno, a chciałam zapytać, dlaczego trwało to pół roku? Zbliżamy się do głosowania radykalnego obniżenia składki zdrowotnej i pozbawienia systemu ochrony zdrowia pieniędzy. Jestem jedyną osobą, która głośno mówi, jakie to będzie miało szkodliwe skutki dla systemu, dla pacjentów. I właśnie teraz podejmowana jest decyzja o moim odwołaniu z prezydium – powiedziała.

W swoim wpisie w mediach społecznościowych Zawisza przypomniała, że we wtorek Sejm będzie głosował nad projektem ustawy obniżającej składkę zdrowotną. Według poseł, odwołanie jej w tym samym dniu to nie przypadek.

"Jeżeli myślą, że przestanę mówić o konsekwencjach ich działań to się srogo mylą" –zapewniła Zawisza.

