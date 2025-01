Po wyborach runie system zdrowia? "Czeka nas katastrofa"

Z informacji uzyskanych przez portal DoRzeczy.pl z kręgów Ministerstwa Zdrowia słyszymy, że zarówno kierownictwo NFZ, jak również pracownicy resortu obawiają się obecnego roku w kontekście katastrofy finansowej, która może nas czekać.

Problemy finansowe NFZ

Służba zdrowia ma wiele problemów. Kolejki do lekarzy, w tym lekarzy specjalistów stale rosną. W tle istnieje groźba likwidacji wielu programów zdrowotnych i planowanych zabiegów, co może mieć miejsce po wyborach prezydenckich.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2025 r., (niezaakceptowany przez Ministerstwo Finansów) budzi ogromne obawy środowiska medycznego. Przypomnijmy, że planowany budżet wynosi 183,6 mld złotych, co zdaniem ekspertów nie jest wystarczającą kwotą. Natomiast plany NFZ zakładają kolejne wzrosty.

– Czeka nas katastrofa – słyszymy z kręgów NFZ. – Pieniędzy już teraz jest mało, co pokazał dobitnie ubiegły rok. A będzie ich jeszcze mniej, bo o ponad 5 mld. zostanie uszczuplony wpływ po zmniejszeniu nakładów na składkę zdrowotną.

Na dziś nie znamy jeszcze dokładnych szacunków dotyczących rozliczenia ubiegłego roku. Czekamy na dane z czwartego kwartału, jednak zdaniem naszych rozmówców, luka może wynieść nawet ponad 20 mld złotych. – Ministerstwo Zdrowia nie zrobiło nic, żeby zabezpieczyć te środki. Mało tego, nie ma pomysłu skąd brać środki na obecny rok – słyszymy.

Sójka: Pudrowanie systemu na wybory

Zdaniem byłej minister zdrowia Katarzyny Sójki, trwa balsamowanie systemu na czas kampanii wyborczej.

– Pani minister zwiększyła np. dostęp do badań prenatalnych dla kobiet, co uważam za dobre. Jednak słyszę, że będzie brakować na to pieniędzy i wiele ośrodków może się wycofać z realizacji tego postanowienia – mówi Katarzyna Sójka w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl. – W planach jest rezygnacja z programu “Profilaktyka 40+” który rozporządzeniem jest na chwilę przedłużony. Obawiam się, że właśnie na potrzeby balsamowania czasu kampanii prezydenckiej. Wiele rzeczy ukaże się i runie po wyborach prezydenckich – dodaje rozgoryczona poseł PiS.

Czytaj też:

Zakaz dla nieletnich i akcyza. Rząd zdecydował ws. e-papierosówCzytaj też:

Rząd bierze się za e-papierosy. Ważny projekt trafi do Sejmu