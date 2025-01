Zakaz dla nieletnich i akcyza. Rząd zdecydował ws. e-papierosów

– Z radością informuję państwa, że Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami zażywania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Tak naprawdę mówimy o dwóch nowelizacjach, one są rozdzielone, ponieważ jedna jest wdrożeniem dyrektywy unijnej – poinformowała we wtorek na konferencji prasowej minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Nowe przepisy obejmują zakaz sprzedaży jedno- i wielorazowych e-papierosów bez nikotyny oraz woreczków nikotynowych dzieciom i młodzieży do 18. roku życia. Ograniczone zostaną także miejsca, gdzie można używać takich wyrobów. – To będą analogiczne zapisy do tego, jak uregulowane są papierosy tradycyjne czy papierosy elektroniczne z nikotyną. Nie ma mowy o paleniu takich produktów w jednostkach oświatowych, podmiotach leczniczych, obiektach sportowych, obiektach użyteczności publicznej czy restauracjach i miejscach do zabawy dla dzieci – przekazała szefowa resortu zdrowia.

Rząd wprowadza zakaz

E-papierosów i pojemników zapasowych z płynem do e-papierosów, które nie zawierają nikotyny, oraz woreczków nikotynowych nie będzie można kupić na odległość, m.in. przez internet, ani w automatach. Ponadto wprowadzony zostanie zakaz reklamy i promocji takich produktów.

"Nowe przepisy mają lepiej chronić zdrowie Polaków – zwłaszcza dzieci i młodzieży – przed szkodliwymi skutkami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Proponowane zmiany ograniczają dostęp do tych produktów, wspierają walkę z uzależnieniem od nikotyny i promują zdrowsze nawyki w społeczeństwie. Konsekwentnie pracujemy nad tym, aby wyroby z nikotyną były coraz mniej atrakcyjne – zwłaszcza dla młodzieży, która jest bardziej podatna na ich szkodliwe działanie" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Palacze zapłacą więcej

Rząd opowiedział się też za nałożeniem akcyzy na wielorazowe e-papierosy i wyroby beztytoniowe. Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu.

Na podstawie nowych przepisów od sierpnia 2025 r. wszystkie urządzenia wykorzystywane przez palaczy staną się wyrobami akcyzowymi objętymi stawką 40 zł. Tym samym po doliczeniu podatku VAT ceny podgrzewaczy tytoniu, wielo- i jednorazowych e-papierosów wzrosną o ok. 50 zł, zwiększy się także akcyza na płyn.

