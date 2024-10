Wzrost o 75 proc. Rząd chce podnieść akcyzę na papierosy, w tym elektroniczne

W projekcie znajdują się zapisy dotyczące m.in. podwyżki stawek akcyzy m.in. na papierosy, tytoń, cygary i cygaretki, a także płyn do papierosów elektronicznych. Dodatkowa podwyżka miałaby nastąpić od 1 marca przyszłego roku.

Skokowy wzrost akcyzy na papierosy. Oto co proponuje rząd

Projekt nowelizacji zakłada, że w 2025 r. stawka akcyzy w części kwotowej w przypadku papierosów wzrośnie w roku 2025 o 25 proc., w roku 2026 o 20 proc., a w roku 2027 – o 15 proc. Z kolei część kwotowa akcyzy na tytoń do palenia zostanie podniesiona o 38 proc. w roku przyszłym, o 30 proc. w roku 2026 oraz o 22 proc. w roku 2027.

Zgodnie z projektem stawki akcyzy na cygara i cygaretki w przyszłym roku zostaną podniesione o 25 proc., w roku 2026 o 20 proc. a w roku 2027 – o 15 proc. Stawki na susz tytoniowy mają wzrosnąć o 38 proc. w roku 2025, o 30 proc. w roku 2026 i o 22 proc. w roku 2027.

W górę pójdą także stawki akcyzy – w części kwotowej – nałożone na wyroby nowatorskie. Wzrosną one o 50 proc. w roku 2025, o 20 proc. w roku 2026 oraz o 15 proc. w roku 2027.

Podniesiona ma zostać też akcyza na płyn do papierosów elektronicznych. W przyszłym roku ma ona wzrosnąć o 75 proc., w roku 2026 o 50 proc., a w 2027 r. o 25 proc.

Mapa drogowa

W celu umożliwienia przedsiębiorcom odpowiedniego przygotowania się do zmian rząd proponuje, aby stawki z 2024 r. na wyroby objęte mapą drogową obowiązywały jeszcze do 28 lutego 2025 r., a stawki w nowej wysokości w okresie od 1 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. – podano w uzasadnieniu do projektu.

Mapa drogowa zakłada, że podatek akcyzowy na: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrasta co roku o 5 proc., natomiast na papierosy, tytoń do palenia cygara, cygaretki oraz susz tytoniowy – o 10 proc. Płyn do e-papierosów nie wchodził w zakres przedmiotowy dotychczasowej mapy drogowej