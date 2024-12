Czy PKW powinna uwzględnić decyzję SN ws. finansów PiS? Są wyniki sondażu

Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła w poniedziałek obrady w sprawie sprawozdania komitetu PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

Wniosek o odroczenie złożył członek PKW Paweł Gieras. Za podjęcie uchwały głosowało pięciu członków: Ryszard Balicki, Paweł Gieras, Ryszard Kalisz, Maciej Kliś i Konrad Składowski. Przeciw byli: Sylwester Marciniak (przewodniczący), Wojciech Sych, Arkadiusz Pikulik oraz Mirosław Suski.

W zeszłym tygodniu ta sama izba uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania.

PKW i pieniądze dla PiS. Polacy wypowiedzieli się w sondażu

"Czy Państwowa Komisja Wyborcza powinna uwzględnić orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego ws. odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego PiS?" – takie pytanie zadała ankietowanym pracownia SW Research. Wyniki opublikował w niedzielę portal dziennika "Rzeczpospolita", rp.pl.

Odpowiedzi "tak" udzieliło 32,6 proc. respondentów. "Nie" odpowiedziało 28,3 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 22,7 proc. ankietowanych. Z kolei 16,4 proc. pytanych o sprawie nie słyszało.

Badanie zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 grudnia 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Szykuje się zwrot akcji? Kalisz ujawnia wiadomość od Marciniaka

Członek PKW Ryszard Kalisz powiedział w sobotę w TVN24, że wcześniej tego dnia otrzymał e-mail z Krajowego Biura Wyborczego z informacją, że przewodniczący PKW "zarządził tryb obiegowy przyjęcia uchwał do poniedziałku do godziny 12".

Jak mówił, chodzi o "bodajże dziewięć" uchwał. Dodał, że wśród wypunktowanych w wiadomości "nieistotnych uchwał" znajduje się uchwała nr 7 o tytule "KW PiS po SN".

Wyjaśnił, że pod tą nazwą kryje się załączona uchwała w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. – Czyli (przewodniczący PKW – red.) chce żebyśmy podjęli tę uchwałę, którą odroczyliśmy do czasu uregulowania sprawy – dodał. Zapytany, czy Marciniak "tylnymi drzwiami wprowadza" tę uchwałę, Kalisz odpowiedział: "Właśnie".

– Ja się trzymam prawomocnej uchwały PKW z poniedziałku i nie mogę nad tym w ogóle głosować. Natomiast pan przewodniczący na mocy ustawy, jako przewodniczący nadzoruje i wykonuje uchwały. I w jaki sposób wykonuje naszą uchwałę z poniedziałku o odroczeniu, do czasu uregulowania sytuacji? – pytał Kalisz.

Według niego szef PKW "uznaje Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego". – To widać po jego głosowaniu. On nawet chce nas zmusić do tego, żebyśmy my ją uznali. Nie ze mną te numery – oświadczył Kalisz.

Czy minister finansów wypłaci środki największej partii opozycyjnej?

Zdaniem przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka minister finansów powinien wypłacić środki Prawu i Sprawiedliwości, ponieważ uchwały o odrzuceniu sprawozdania komitetu wyborczego partii za wybory z 2023 r. i rocznego sprawozdania PiS za 2023 r. nie są prawomocne i nie wywołują skutków prawnych.

Szef MF Andrzej Domański powiedział w czwartek w TVN24, że "działa na bazie prawa i w jego granicach" a decyzje o wypłacie środków podejmuje w oparciu o uchwały PKW. – Ostatnia uchwała PKW, która stanowi instrukcję dla ministra, jest bardzo jednoznaczna i jest to uchwała z końca sierpnia – dodał.

Ugrupowanie Kaczyńskiego może stracić dziesiątki milionów złotych

29 sierpnia br. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r. PiS zaskarżył decyzję PKW do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględniła skargę.

Jak wylicza "Rzeczpospolita", na mocy sierpniowej decyzji PKW PiS utracił 57,6 mln zł w związku z koniecznością zwrotu zakwestionowanej kwoty, pomniejszeniem zwrotu kosztów kampanii wyborczej o 10,8 mln zł (trzykrotność kwoty zakwestionowanej w sprawozdaniu) oraz pomniejszeniem subwencji przyznawanej co roku z budżetu również o 10,8 mln zł.

Czytaj też:

Hołownia: Uchwała PKW ma dramatyczny wydźwięk. Stoimy u bram chaosuCzytaj też:

"Będziemy zbierali podpisy". PiS chce odwołania 5 członków PKW