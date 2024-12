Czarnek o decyzji PKW: To zamach na funkcjonowanie państwa

Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła w poniedziałek obrady w sprawie sprawozdania komitetu PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

W ub. tygodniu izba ta uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania. Zdaniem PiS doszło do złamania art. 231 Kodeksu karnego, czyli przekroczenia uprawnień. Formacja zapowiedziało skierowanie sprawy do prokuratury.

Decyzja PKW. Czarnek: Zamach wymierzony w funkcjonowanie państwa polskiego

Decyzję tę skomentował w rozmowie z Karolem Gacem na kanale YouTube "Tygodnik Do Rzeczy" poseł PiS, prawnik konstytucjonalista prof. Przemysław Czarnek. Polityk powiedział, że z punktu widzenia jego prawniczej profesji jest to "wprost zamach wymierzony w funkcjonowanie państwa polskiego".

– To zresztą podkreśla pan przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak, który stwierdza, że w zasadzie PKW dziś nie działa. Bo to jest zawieszenie działania PKW. To jest niezwykle groźne dla funkcjonowania, dla ciągłości państwa polskiego na bardzo ważnej płaszczyźnie ustrojowej – ocenił Czarnek.

Jego zdaniem pięciu członków PKW: Ryszard Malicki, Ryszard Kalisz, Paweł Gieras, Maciej Kliś i Konrad Składowski zajęli stanowisko skrajne polityczne i narażają się na odpowiedzialność karną oraz cywilnoprawną.

Czarnek: Brak dekomunizacji to grzech założycielski III RP

Czarnek ocenił, że takiego skandalu jeszcze w Polsce nie było, a uchwała PKW udowodniła wyrażane od wielu lat przez PiS stanowisko o braku dekomunizacji wymiaru sprawiedliwości. – Brak jakichkolwiek rozliczeń wymiaru sprawiedliwości, w tym przede wszystkim sędziów, na początku III RP jest jej grzechem założycielskim, dlatego dziś, też od nas na spotkaniach, wybory wymagają dokończenia reformy wymiaru sprawiedliwości – powiedział poseł PiS.

W dalszej części rozmowy poruszono m.in. kwestie anulowanych wyborów w Rumunii, ustawy budżetowej i działalności obecnego Ministerstwa Nauki.

