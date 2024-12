Konfederacja ponawia propozycję rozwiązania sporu o wymiar sprawiedliwości

– My nie bronimy jakichkolwiek nieprawidłowości za rządów PiS – wszystko należy wyjaśnić i rozliczyć – natomiast zupełnie osobną sprawą jest stosowanie się do prawa przez nową władzę. Nowa władza nie ma uprawiać żadnej doktryny demokracji walczącej, tylko ma działać w granicach prawa. Tego oczekujemy i wymagamy – powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej Krzysztof Bosak.

Konfederacja: Reset konstytucyjny można rozpocząć od odpartyjnienia PKW

Konfederacja ponowiła swój postulat przeprowadzenia w Polsce resetu konstytucyjnego w związku z zamieszaniem wokół subwencji budżetowej dla PiS. Otóż Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła w poniedziałek obrady w sprawie sprawozdania komitetu PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

W ub. tygodniu izba ta uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania, na co zwrócili uwagę podczas konferencji prasowej konkurenci PiS z Konfederacji. Prawicowe ugrupowanie proponuje, żeby reset konstytucyjny rozpocząć od odpartyjnienia Państwowej Komisji Wyborczej, upolitycznionej przez PiS i PO. Zaznacza jednocześnie, że reset konstytucyjny jest potrzebny do definitywnego zakończenia sporu o wymiar sprawiedliwości, natomiast w sprawie subwencji, wystarczy, że PKW zastosuje się do decyzji SN.

Bosak: Opinie polityczne nie są prawem

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wyraził stanowisko, że zawieszając sprawę, część członków PKW popełnia przestępstwo przekroczenia uprawnień (art. 231 KK). – Ta obstrukcja ma doprowadzić do bezprawnego niewypłacania subwencji jednej z opozycyjnych partii politycznych – powiedział Bosak, dodając, że system finansowania partii jest w Polsce źle skonstruowany, ale dopóki taki jest, to PKW musi przestrzegać przepisów w tym zakresie.

Bosak cytował przepisy, zwracając uwagę, że po decyzji SN sprawa jest jasna. – Kodeks wyborczy wprost obliguje do niezwłocznego przyjęcia sprawozdania finansowego. – Żadne dywagacje o jakichś wątpliwościach nie mają tutaj znaczenia. Każdy z nas może mieć dowolną opinię polityczną, natomiast opinia polityczna członków PKW, członków SN, dziennikarzy, nie jest w Polsce prawem. Coś tu się komuś bardzo mocno pomyliło. Jest w Polsce grupa ludzi, którzy uważają, że stoją ponad prawem – powiedział parlamentarzysta. – Opamiętajcie się, potrzebujemy w przyszłym roku uczciwych wyborów prezydenckich, a nie anarchii – mówił Bosak, zwracając się do części sędziów i polityków.

Pejo: Do chaosu doprowadzili Tusk i Kaczyński

Poseł Bartłomiej Pejo oznajmił, że trwa coś w rodzaju rozmontowywania państwa. Skoro PKW nie uznaje wyroków Sądu Najwyższego, powstaje zagrożenie dla przyszłorocznych wyborów prezydenckich. – Skoro dziś nie został uznany jeden wyrok, to co stoi na przeszkodzie, by nie uznać stwierdzenia legalności wyborów? – pytał.

Pejo przekonywał, że reset konstytucyjny to konstruktywne wyjście z chaosu w wymiarze sprawiedliwości, do którego wspólnie doprowadzili Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. – Apelujemy do odpowiedzialnych polityków, liderów, aby taki reset konstytucyjny stał się faktem. Trzeba usiąść i porozmawiać, jak odpolitycznić najważniejsze organy państwa, w tym PKW – dodał.

Czytaj też:

PiS złoży zawiadomienie do prokuratury. "Atak na polską demokrację"Czytaj też:

Duda: Postkomunistyczna hydra dała głos. Będę walczył do końca