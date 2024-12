Giertych: Sędziowie SN nominowani zgodnie z procedurą powinni uznać ważność wyborów

Prezydent Andrzej Duda pytany o sprawę sporu o subwencję budżetową dla PiS powiedział: – Postkomunistyczna hydra, która broni i podkarmia pozostałości komunistycznych łże-elit w Polsce dzisiaj dała po raz kolejny głos, jak rozumiem, w PKW.

Prezydent podkreślił, że źródłem prowadzonej przez PiS reformy sądowej były problemy trawiące polski wymiar sprawiedliwości od samego początku III RP, to znaczy obecność w nim postkomunistycznych sędziów mimo ogólnej transformacji ustrojowej w demokrację.

Giertych: Trzeba było nie głosować takiej ustawy

Do słów Dudy odniósł się w TVN24 poseł klubu Koalicji Obywatelskiej i szef parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń PiS Roman Giertych.

– Przepraszam bardzo, ustawę w tej sprawie przegłosowało Prawo i Sprawiedliwość, a pan prezydent Andrzej Duda podpisał. Jeżeli nie chcieliście mieć takiej PKW, trzeba było nie głosować takiej ustawy […] sami sobie pościelili i mają tak, jak sobie wymyślili – oznajmił, nawiązując do zmian w sposobie wyłaniania członków PKW przyjętej za rządów PiS.

Giertych: Wszyscy sędziowie SN nominowani zgodnie z procedurą powinni uznać ważność wyborów

Część rozmowy dotyczyła Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania z wyborów parlamentarnych w 2023, ale jest nieuznawana przez obecny rząd i część członków PKW.

Prawnik był także pytany o kwestię przyszłorocznych wyborów prezydenckich, które jeśli mają być uznane za ważne, to będzie to musiała stwierdzić PKW. Giertych i na to ma rozwiązanie. – Myślę, że powinni wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego się zebrać i uznać bądź nie wybory prezydenckie za ważne. Wszyscy sędziowie, ci, którzy zostali nominowani zgodnie z procedurą uznaną przez naszą Konstytucję – mówił w trakcie wywiadu Roman Giertych.

– Nie ma takiej możliwości, aby sędziowie Sądu Najwyższego, którzy zostali powołani wbrew Konstytucji, byli uznani za sędziów, to jest wyrok trzech izb Sądu Najwyższego sprzed trzech lat, który jasno powiedział, że takich osób nie można uznawać za sędziów – kontynuował, pytany, czy powinno się to odbyć łącznie z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej.

– Wydaje mi się, że trzeba PiS-owi powiedzieć jasno: nie ma pieniędzy i nie będzie, bo oszukiwaliście w wyborach. Wszyscy wiemy, żeście oszukiwali, mieliście 10 razy tyle plakatów, co konkurenci, żeście nie wiadomo skąd brali te pieniądze, skoro żeście oszukiwali, to pieniędzy nie ma. Nie miał kiedyś PSL, nie miała Nowoczesna, to i wy nie będziecie mieli. Koniec, kropka – wyraził swoją ocenę Giertych.

