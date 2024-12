Adamczyk przegrał proces z Giertychem. "12 tys. zł na kampanię Trzaskowskiego"

"Będę bezwzględny" – tymi słowami Roman Giertych rozpoczął swój wpis. Poseł KO przekazał, że dzisiaj Michał Adamczyk przegrał z nim dwa procesy. Chodzi o zarzuty, jakie padały pod adresem Giertycha, jakoby wyprowadził pieniądze ze spółki Polnord.

Łącznie dziennikarz musi zapłacić 50 tys. zł oraz zamieścić na portalu X przeprosiny na 4 lata.



"W jednym pozwałem go o przeprosiny, zapłatę 25 tysięcy zadośćuczynienia oraz 25 tysięcy na WOŚP, a także skasowanie wpisu, sąd uwzględnił moje powództwo w całości i nakazał mu przepraszać mnie na jego profilu X przez okres 4 lat oraz zapłacić żądane kwoty, a także zapłacić całość kosztów procesu" – napisał Giertych.

Pieniądze dla Trzaskowskiego

Ponadto Adamczyk pozwał posła o to, że ten nazwał go "przedstawicielem PiS w TVP". Sąd oddalił to powództwo w całości i nakazał dziennikarzowi zapłacić mi koszty procesu.

" Pan Adamczyk zarzucił mi defraudację 92 milionów. Niektórzy próbują iść jego śladem. Ostrzegam, że będę w tych sprawach bezwzględny" – podkreśla mecenas.

"W sześciu sprawach, gdzie starłem się prokuraturą Ziobry sądy orzekały, że nie uprawdopodobnili nawet jednego czynu. Orzeczenia te są zgodne i stanowią tzw. Linię orzeczniczą zgodną z wieloma orzeczeniami dotyczącymi innych ściganych w sprawie Polnordu. Oszczercy nie mają żadnych więc szans, bo dyskutować w sądzie z prawomocnymi orzeczeniami wielu sadów jest niemożliwe" – dodaje Giertych.

Polityk zapewnił, że część otrzymanych pieniędzy przekaże na kampanię Rafała Trzaskowskiego. "Panie Adamczyk czekam na przelew! Z uzyskanych pieniędzy 12000 wpłacę na kampanię Trzaskowskiego. Będzie miał Pan udział w dobrym dziele. Jak to mówią: pan Bóg diabłem orze" – napisał Giertych na portalu X.

Sprawa Polnordu

Poseł KO dodał w swoim wpisie, że w sprawie Polnordu 92 miliony to jest kwota pozwu, o którą w imieniu tej spółki Giertych pozwał Warszawę o zapłatę za wybudowaną przez Polnord sieć wodną-kanalizacyjną w miasteczku Wilanów.

"Zgodnie z prawem miasto ma obowiązek zwrócić koszty takiej budowy, gdyż pobiera opłaty za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Takich spraw jest rocznie kilkanaście w samej Warszawie, chociaż ta jest największa bo dotyczy całego miasteczka.Proces w tej sprawie się ciągle toczy, gdyż latami trwają opinie biegłych. Sugerowanie, że adwokat „defrauduje” pieniądze, gdy pozywa o nie kogoś w imieniu klienta jest tak bezczelnym kłamstwem, że słusznie spotkało się z miażdżącą oceną tak wielu składów sądowych" – napisał.

