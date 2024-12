Mentzen napisał list otwarty do Trzaskowskiego

Jeden z liderów Konfederacji wezwał prezydenta Warszawy do wypowiedzenia umowy najmu lokalu, z którego na preferencyjnych warunkach korzysta klimatystyczna organizacja Ostatnie Pokolenie.

Mentzen pisze do Trzaskowskiego:

"Szanowny Panie Prezydencie, oczekuje podjęcia przez Pana pilnych działań w sprawie bandyckiej organizacji Ostatnie Pokolenie. Działania tej grupy, obejmujące blokowanie dróg, utrudniają codziennie życie mieszkańcom, stwarzają też realne zagrożenie dla zdrowia i życia, poprzez blokowanie karetek pogotowia. Akty wandalizmu, takie jak niszczenie pomników i dzieł sztuki, noszą znamiona działalności terrorystycznej" – czytamy w liście otwartym, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Kandydat Konfederacji na prezydenta pisze, że za takie same numery, jak w robi w Polsce, Ostatnie Pokolenie zostało zdelegalizowane w Niemczech. Jego zdaniem obowiązkiem władz miasta jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu lokalu w centrum Warszawy, ponieważ "Miasto Warszawa nie może przykładać ręki do przestępczej działalności Ostatniego Pokolenia".

W dalszej części pisma Mentzen podkreśla, że "ideologiczne podobieństwa pomiędzy Panem Prezydentem a działaczami Ostatniego Pokolenia nie mogą stanowić przeszkody przed stanowczą reakcją na bezprawie".

twitter

"Aktywiści" klimatyczni myślą, że są ostatnim pokoleniem na Ziemi

Polityk często wspomina o "protestach" "aktywistów" klimatycznych podczas spotkań przedwyborczych z mieszkańcami polskich miast. – Ludzie nie mogą dojechać do pracy, kobiety na salę porodową, ponieważ ktoś zablokował ulicę. Bo ci młodzi ludzie zdają się wierzyć, że planeta płonie […] Ale nie oni jedni mówią, że planeta płonie. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, też jest przekonany, że planeta płonie. Prezydent polskiej stolicy wierzy w to, że nasza planeta płonie – mówił ekonomista na wiecu w Piasecznie.

Kandydat Konfederacji na prezydenta nawiązał do wypowiedzi Trzaskowskiego, który przykładowo na Campus Polska 2023 r. wyraził swoją opinię, że "jeżeli ktoś nie rozumie tego, że Ziemia się pali, to go to kompletnie dyskwalifikuje do tego, żeby był politykiem".

– I mamy teraz zwiększyć koszty życia, zniszczyć nasz przemysł, zniszczyć nasz poziom życia, żeby ugasić planetę. Jakie to jest wariactwo. I ten człowiek mówi to zupełnie na poważnie – dodał.

Przypomnijmy, że Konfederacja już w kwietniu zawiadomiła prokuraturę w związku z tzw. protestami "aktywistów klimatycznych" i zaapelowała do Rafała Trzaskowskiego, aby nie udostępniał im lokalu w centrum Warszawy. Akcja była później ponawiana.

Członkowie Ostatniego Pokolenia to grupa ludzi, którzy myślą, że w wyniku działań człowieka nastąpi katastrofa klimatyczna, a planeta umrze, wobec czego świat musi natychmiast podjąć szereg przedsięwzięć, m.in. zrezygnować z paliw kopalnych.

Czytaj też:

Schreiber spotkała klimatystów. "Jesteście terrorystami, powinniście siedzieć"Czytaj też:

"Protesty" Ostatniego Pokolenia. Siemoniak: Nic nie usprawiedliwia tych działań