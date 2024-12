PiS wygrywa w Sądzie Najwyższym. Skarga uwzględniona

"Skarga PiS uwzględniona" – poinformował dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" Marek Mikołajczak.

– Sąd Najwyższy wskazał, że PKW nie sprecyzowała na czym miałoby polegać spełnienie przesłanek wynikających z kodeksu wyborczego, które pozwoliłoby na odrzucenie sprawozdania finansowego – powiedział podczas briefingu po posiedzeniu IKNiSP rzecznik SN Aleksander Stępkowski. – Treścią dzisiejszego orzeczenia Sądu Najwyższego jest uchylenie postanowienia PKW, to oznacza, że PKW jest zobowiązana do przyjęcia sprawozdania wyborczego PiS – przekazał sędzia Stępkowski.

Pytanie, co z decyzją Izby zrobią rządzący, który twierdzą, że Izba Kontroli "nie istnieje", ponieważ zasiadają w niej "neo-sędziowie" (powołanie przez nową KRS po 2017 roku).

PKW uderza uchwałą w PiS

Przypomnijmy, że w sierpniu PKW podjęła uchwałę o odrzuceniu sprawozdania komitetu PiS z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. Komisja, opierając się na dokumentacji przedstawionej przez inne organy państwowe oceniła, że partia naruszyła przepisy m.in poprzez agitację podczas pikników wojskowych, spot reklamowy Ministerstwa Sprawiedliwości i prowadzenie kampanii wyborczej przez pracowników Rządowego Centrum Legislacji. Sprawy uznane przez PKW za bezdyskusyjnie naruszające zasady prowadzenia kampanii wyborczej przeliczono na 3,6 mln zł. Dotacja podmiotowa dla partii została pomniejszona o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o ok. 10,8 mln zł. Dodatkowo blisko 26-milionowa roczna subwencja budżetowa została pomniejszona o 10,8 mln zł. Kolejny skutek to zwrot do Skarbu Państwa zakwestionowanej sumy – 3,6 mln zł.

W odpowiedzi na uchwałę PKW, formacja Jarosława Kaczyńskiego zaapelowała o wpłaty do swoich sympatyków. Również posłowie, europosłowie i senatorowie zostali zobowiązani do comiesięcznych datków na funkcjonowanie partii.

