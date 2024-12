Jakubiak: Czy PKW przyjrzy się działaniom Trzaskowskiego?

DoRzeczy.pl: Dużo się mówi o finansowaniu kampanii prezydenckiej, po tym, gdy kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zaczął rozwieszać plakaty z własnym wizerunkiem jeszcze przed ogłoszeniem wyborów. Z czego pan będzie finansował swoją kampanię?

Marek Jakubiak: Polskie prawo zakłada wyłącznie finansowanie kampanii wyborczej ze składek. Nie ma innego finansowania. To, co robią dzisiaj partie polityczne jest niezgodne z prawem. Bardzo mnie ciekawi, czy Państwowa Komisja Wyborcza będzie tutaj na tyle transparentna i wymagająca, żeby domagać się od Platformy Obywatelskiej wyjaśnień? Uważam, że nie. Widzę, co się dzieje. Miałem mieć w sobotę Forum Republikańskie pod Płockiem, jednak odwołałem spotkanie.

Dlaczego?

Podjąłem taką decyzję po tym, jak przesłano mi pismo z PKW, w którym czepiają się 9 zł. Wyborca przesłał mi 9 zł, wpisując niewłaściwy tytuł przelewu. Odesłałem mu tę kwotę, natomiast PKW zarzuca mi zaksięgowanie tej kwoty. Tłumaczę, że to jest zaksięgowane – przychód i rozchód. Zdaniem PKW tak nie powinno być. Zatem czepiają się. Jeśli ja, jako mały podmiot zrobię Forum Republikańskie, mogą przypisać mi to pod kampanię wyborczą rozpoczętą przed terminem ustawowym, dlatego zrobimy to forum po ogłoszeniu terminu wyborów.

Rafał Trzaskowski i Koalicja Obywatelska jednak robią już kampanię, w tym wielką konwencję w Gliwicach.

Widać tu przykład działania państwa pod nadzorem Donalda Tuska. Jednym można więcej, innym można mniej. Jeżeli Koalicja Obywatelska zdefiniuje wydatki jako realizacja programu wyborczego danej partii, to może następnie taki dokument przedstawić do PKW gdzie posiada większość członków. Włos im z głowy nie spadnie. Od lat podnoszę, że zupełnie inaczej powinno wyglądać finansowanie partii politycznych. Uważam, że subwencję należy zastąpić dobrowolnymi wpłatami w ramach 1 proc. podatku od obywateli.

Czytaj też:

Rząd zagarnia TVN i Polsat. Brzezinski: To ważneCzytaj też:

Co się dzieje z polskim KPO? Resort dementuje medialne doniesienia