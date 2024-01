"Jedyna praworządna droga". Konfederacja apeluje do wszystkich partii

Konfederacja zaproponowała poprawkę do Konstytucji i stworzenie na nowo Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. W piątek Krzysztof Bosak wystąpił na konferencji prasowej, podczas której zaapelował do wszystkich stronnictw sejmowych oraz środowisk prawniczych o dyskusję nad koncepcją. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu formacja przedstawi szczegóły.

Polityk zaapelował zarazem do prezydenta oraz PiS-u, aby nie wzywali jako arbitrów przedstawicieli instytucji międzynarodowych, co sami krytykowali, gdy robiła to obecna koalicja rządząca, będąc w opozycji.

Bosak: Wyprowadzić system sądowniczy z konfliktu

– Apeluję o to, żeby różne siły polityczne, wszystkie obecne tu w parlamencie, usiadły do rozmowy i mimo wzajemnej niechęci, czy może nawet nienawiści, zaczęły dyskutować o tym, jak w sposób praworządny, a więc uchwalając ustawy podpisane następnie przez prezydenta i zgodne z konstytucją, a także ewentualnie dyskutując o poprawkach do konstytucji i również uchwalając je w sposób ważny, wyprowadzić system sądowniczy i inne elementy systemu naczelnych organów państwa z tego konfliktu. Tak, żeby ta gangrena polegająca na pęknięciu systemu prawnego i ustrojowego na dwie gałęzie, z którą mamy do czynienia w tej chwili, nie rozprzestrzeniała się na kolejne obszary – powiedział podczas briefingu prezes Ruchu Narodowego.

Konfederacja proponuje tzw. reset konstytucyjny. W przyszłym tygodniu szczegóły

– Apeluję do wszystkich sił politycznych o to, żeby usiadły do normalnej rozmowy ze sobą o tym, jak przywrócić jedność państwa po to, żeby to państwo było rządne i żeby było praworządne. My przedstawimy w przyszłym tygodniu nasze propozycje tzw. resetu konstytucyjnego – zapowiedział polityk.

– Propozycje wyjścia z tego bałaganu w drodze zaakceptowanych wspólnie poprawek do Konstytucji. Uważamy, że to jest w tej chwili jedyna praworządna droga, a brnięcie dalej w ten konflikt, gdzie każdy będzie miał swoich sędziów, swoje wyroki, swoje ustawy i swoje trybunały, jedni w kraju, drudzy za granicą, to jest droga donikąd, która może doprowadzić tylko do głębszego skonfliktowania społeczeństwa, do jeszcze głębszego skonfliktowania instytucji państwowych i polityków i w konsekwencji do jakichś rękoczynów, których uważamy, że wszyscy musimy w Polsce uniknąć. Bo to po prostu zniszczy nasze państwo i zniszczy nasze normalne życie polityczne – powiedział poseł.

– Liczymy na to, że nasze propozycje spotkają się z normalną rozmową, normalną krytyką. Jeżeli ktoś nie będzie się z nimi zgadzał, oczekujemy, że przedstawi swoje – powiedział Krzysztof Bosak.

