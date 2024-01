Jak rozwiązać obecny kryzys? Bosak przypomina propozycję Konfederacji

Konfederacja zaproponowała poprawkę do Konstytucji i stworzenie na nowo Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. To pokłosie kolejnego potężnego sporu polityczno-prawnego między środowiskami PiS a PO.

Awantura o Wąsika i Kamińskiego

Obecnie trwa polityczna awantura o to, czy prezydenckie ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika w 2015 roku było skuteczne prawnie, czy nie. Zdaniem przedstawicieli PiS, ułaskawienie zostało dokonane zgodnie z prawem. W ocenie koalicji rządzącej tak się nie stało.

We wtorek wieczorem policja weszła do Pałacu Prezydenckiego, gdzie przebywali były szef MSWiA i były szef CBA Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik. Zgodnie z decyzją sądu obaj panowie zostali zatrzymani. Polityków PiS przewieziono najpierw na komendę przy ul. Grenadierów, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie. W grudniu zostali prawomocnie skazani w sprawie tzw. afery gruntowej. Przedstawiciele PiS twierdzą, że osadzeni są "więźniami politycznymi".

Bosak: Skazanie słuszne, ułaskawienie wiążące

W wywiadzie na antenie RMF FM o komentarz do sprawy został poproszony jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

– Żeby było jasne, ja potępiam działanie panów Kamińskiego i Wąsika – powiedział wicemarszałek Sejmu. – Uważam, że oni, działając jako szefowie CBA wiele lat temu, dopuścili rzeczy i kierowali rzeczami, do których nie mieli upoważnienia ustawowego – powiedział.

– Wedle mojej wiedzy, którą mamy publicznie dostępną w mediach, moja opinia jest taka, że oni złamali prawo – powiedział Bosak, dodając, że zostali osądzeni słusznie. – A prezydent miał prawo ich ułaskawić – zaznaczył.

Poseł podkreślił, że w jego ocenie praworządność polega na tym, że choć można się nie zgadzać z tym, że prezydent skorzystał w tym przypadku z prawa łaski, to należy to respektować. Ocenił, że w tej chwili niestety górę wzięły emocje polityczne. – Mamy pół sceny politycznej, która dyszy nienawiścią do tych dwóch panów, bo są symbolem tego, co było złe w rządach PiS-u – powiedział, dodając, że strona przeciwna chwytała się choćby szczątkowych interpretacji prawnych, byleby doprowadzić do osadzenia polityków PiS w więzieniu.

Propozycja Konfederacji

Bosak przypomniał, że Konfederacja zaproponowała "reset konstytucyjny", czyli przyjętą w drodze kompromisu poprawkę do Konstytucji i stworzenie na nowo Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że koncepcja ta miałaby szansę tylko wtedy, gdyby wszystkie siły polityczne dojrzały do tego, że lepiej jest mieć dobre sądownictwo niż wzajemny konflikt. – Wiem, że to bardzo mało prawdopodobne, natomiast rolą polityków jest proponować nie tylko rozwiązania prawdopodobne, ale też dobre – argumentował, wyjaśniając następnie szczegóły pomysłu.

