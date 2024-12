Spór o subwencję dla PiS. Wiadomo, co zrobi Ministerstwo Finansów

Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła w poniedziałek obrady w sprawie sprawozdania komitetu PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

W ub. tygodniu izba ta uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania.

Jednak, jak przypomina TVN 24 "Status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która jest właściwa do rozpatrywania skarg na uchwały PKW, jest kwestionowany przez obecny rząd, europejskie trybunały, a także część członków PKW".

Co zrobi Ministerstwo Finansów?

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy TVN 24 resort finansów podkreślił, że PKW odroczyła rozpoznanie sprawy Komitetu Wyborczego PiS.

"Do czasu jej rozstrzygnięcia przez PKW Ministerstwo Finansów nadal związane jest uchwałą PKW odrzucającą sprawozdanie finansowe KW PiS i skutkującą pomniejszeniem dotacji i subwencji. MF będzie działało na podstawie tej uchwały do czasu rozpoznania sprawy przez PKW oraz przedstawienia nowej uchwały przez PKW Ministerstwu Finansów. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy o partiach politycznych to PKW decyduje o uprawnieniu i określa wysokość subwencji dla partii politycznych" – wyjaśniało ministerstwo. Dodano, że "kwestia wypłaty subwencji dla partii politycznych z budżetu państwa nie jest kwestią uznaniową".

"Minister Finansów działa wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które obligują go do realizacji czynności o charakterze materialno-technicznym na podstawie wskazanych w ustawie o partiach politycznych dokumentów, tj. potwierdzenia PKW o uprawnieniu i wysokości subwencji dla poszczególnych podmiotów. Obecnie wiążącą dla MF jest uchwała PKW z 29 sierpnia br. odrzucająca sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego PiS skutkująca pomniejszeniem dotacji i subwencji o 10,9 mln zł. Ministerstwo będzie wypłacało środki wynikające z aktualnego uprawnienia w wysokości wskazanej przez PKW" – czytamy w przesłanej odpowiedzi.

Resort wskazał, że "do czasu podjęcia przez PKW nowej uchwały i przekazania do MF stosownej informacji, partii PiS będą wypłacane środki z tytułu subwencji w wysokości wynikającej z aktualnego uprawnienia tej partii (potwierdzonej przez PKW w sierpniu br.)." "Tym samym, do tego czasu, partii PiS przysługuje uprawnienie do otrzymania subwencji za 2024 rok w pomniejszonej przez PKW wysokości 15 068 886,54 zł, czyli do 30 stycznia 2025 roku zostanie wypłacone partii PiS 2 102 199,01 zł z tytułu IV raty subwencji za 2024 rok".

Dlaczego PKW odrzuciła sprawozdanie PiS

Dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku? Otóż PKW zarzuciła PiS nieprawidłowości w finansowaniu na kwotę 3,6 mln zł. PKW uzasadniła swoją decyzję agitacją wyborczą PiS na piknikach wojskowych, spotem reklamowym resortu sprawiedliwości i prowadzeniem kampanii wyborczej przez pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

