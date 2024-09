"Finansowy szok". Rząd przygotował zmiany w jednym z podatków

O planach podwyżki akcyzy na papierosy mówiło się od dawna. Teraz rząd przedstawił projekt ustawy w tej sprawie. Zakłada on wzrost tego podatku o 25 proc. w 2025 roku. W kolejnych latach będzie on rosnąć odpowiednio o 20 i 15 proc. Przypomnijmy, że obecnie paczka papierosów kosztuje ok. 16-17 złotych. W przyszłym roku będzie to już ponad 20 złotych, a za dwa lata – ok. 25 złotych.

Po zmianach tytoń do palenia (50 g) ma kosztować prawie 40 zł, cygara i cygaretki ok. 50 zł, płyn do e-papierosów prawie 25 zł, a Płyn w e-papierosie 2 ml – prawie 22 zł.

Resort finansów argumentuje, że wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia Polaków stać na zakup większej ilości używek. W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że "w przypadku papierosów w 2019 r. średnie wynagrodzenie wystarczało na 348 paczek, a w 2023 już na 437 paczek".

W wyniku ustaleń międzyresortowych rząd wycofał się z propozycji opłaty w wysokości 40 złotych, jaką miały być objęte urządzenia do waporyzacji.

Znacząca podwyżka

W wypracowanym w 2021 roku porozumieniu Ministerstwa Finansów z branżą tytoniową zapisano, że do 2027 roku podwyżki akcyzy będą następowały kaskadowo (o 10 proc. rocznie na papierosy i 5 proc. na alkohol w tym samym okresie). Tymczasem resorty zdrowia i finansów w rządzie Donalda Tuska zapowiadają, że akcyza na papierosy i inne wyroby tytoniowe ma rosnąć co roku o 25 proc. Większa (50 proc.) ma być również akcyza na wkłady do nowoczesnych podgrzewaczy tytoniu oraz na liquidy do e-papierosów (aż o 75 proc.).

W 2025 r. wpływy do budżetu z tytułu akcyzy na papierosy i wyroby tytoniowe mają wynieść 4,2 mld złotych, w 2026 r. 4,3 mld złotych a w 2027 r. – 4 mld złotych.

Także minister zdrowia Izabela Leszczyna uważa, że akcyza na wyroby alkoholowe i tytoniowe powinna zostać podwyższona.

