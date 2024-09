Rośnie obciążenie podatkowe w Polsce. Raport nie pozostawia złudzeń

Z raportu WEI możemy dowiedzieć się, że w ubiegłym roku obciążenie podatkowe osoby, która otrzymywała średnie wynagrodzenie wyniosło 61,96 proc. Oznacza to, że ponad 61 proc. miesięcznego wynagrodzenia zabiera nam państwo. Badacze obliczyli wskaźnik odejmując od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce sumę składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego, lokalnych podatków oraz podatku VAT i innych opłat związanych z konsumpcją.

Warto zaznaczyć, że najnowszy raport jest już kolejnym tego typu opracowaniem. WEI od kilku lat bada bowiem stopień obciążenia podatkami polskich obywateli.

Co ciekawe, w roku 2022 roku obciążenie podatkowe wynosiło ok. 60 proc. Oznacza to, że w ciągu roku zwiększyła się kwota zabierana na przez państwo.

Eksperci wskazują, że problemem polskiego systemu podatkowego jest jego skomplikowanie oraz zbyt wysokie opodatkowanie pracy.

Podatki będą większe?

Mimo, że w ostatnich kilku latach koszty życia podrożały drastycznie, Ministerstwo Pracy forsuje projekt, którego celem jest oskładkowanie umów zlecenia i o dzieło. W praktyce oznacza to niższe zarobki dla wszystkich, którzy pracują na takich umowach. Rząd w Warszawie tłumaczy się, że reformy takiej wymaga Unia Europejska. Jest bowiem zapisana w Krajowym Planie Odbudowy.

Prawie 60 proc. Polaków nie chce ozusowania umów – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie useme.com na reprezentatywnej grupie ponad 1000 osób.

Większość chce, aby rząd renegocjował z Unią Europejską Krajowy Plan Odbudowy w tym zakresie. Polska administracja powinna przystąpić do negocjacji z Komisją Europejską w kwestii zmiany brzmienia treści tzw. kamienia milowego, aby w najbliższej przyszłości nie doszło do "ozusowania" wszystkich umów o dzieło i zleceń. Przeciwnego zdania jest jedynie 14,6 proc. ankietowanych.

