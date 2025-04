"Nie umieli tego dopilnować. Totalna prowizorka". Trzaskowski uderza w PiS

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta odwiedził we wtorek Białą Podlaską. Rafał Trzaskowski mówił o bezpieczeństwie i ochronie granicy, która od czterech lat poddawana jest hybrydowemu atakowi ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Polityk zaatakował przy okazji poprzedni rząd, twierdząc, że zbudowana przez niego zapora nie spełnia swojego zadania.

– Oni chcieli zbudować zaporę i zaczęli budować zaporę. Tylko problem polega na tym, że ona była całkowicie dziurawa, że nie przetestowali jej w praktyce. I na tym polega problem, nie na samej intencji, bo intencja była taka sama, jak nasza, zabezpieczyć granicę – powiedział.

Trzaskowski: Dzisiaj wszystko się zmienia

Polityk uważa, że prezydent powinien wywierać na rząd presję, aby proces ochrony granicy przebiegał jak najlepiej.

– Dzisiaj to bardzo ważne, że każdy kandydat […] mówi o tym, że musimy mieć bezpieczną granicę. Pytanie jest tylko takie, czy będziemy mieli prezydenta, który będzie wpływał na rząd, żeby to zrobił w sposób efektywny, który będzie szukał sojuszników do wzmacniania tego projektu, który będzie jasno mówił, że ta granica przebiega również przez Finlandię, państwa bałtyckie i który będzie w stanie przekonywać innych polityków europejskich, że to jest najważniejsze, aby ta granica była mocna i że w związku z tym nasze wojsko musi zostać tutaj – mówił.

Wiceszef KO stwierdził, że poprzedni rząd zbudował zaporę, ale jej "nie przetestował" i określił takie działanie jako "totalną prowizorkę". Dalej powiedział, że w sieci jest "mnóstwo" filmów, na których widać, że ówczesną granicę można sforsować "w 15 minut".

– Więc znowu nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że ktoś tego nie zrobił. Oni to zrobili, tylko zrobili to źle, nieefektywnie, nie umieli tego dopilnować. I dopiero dzisiaj wszystko się zmienia – stwierdził Trzaskowski.

