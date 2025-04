Rasizm w służbie równości

Już prawie dwustu pełnoetatowych pracowników zajmuje się w policji brytyjskiej wdrażaniem zasad EDI („equality, diversity and inclusion”). Można to przetłumaczyć jako „równość, zróżnicowanie i włączenie” – co w praktyce oznacza promocję „krytycznej teorii ras” połączonej z ideologią „gender”. Opłacenie „komisarzy ideologicznych” kosztowało w ostatnich trzech latach ponad 15 milionów funtów. W hrabstwie Leicestershire komisarze tacy noszą miano „naczelników od spraw równości i praw człowieka”, w Derbyshire nazywa się ich „oficerami akcji pozytywnej”.Budżet na ich działania rośnie o 70% rocznie.

Widać już rezultaty tej pracy. W regionie West Yorkshire 10 000 policjantów przeszło w ostatnich miesiącach dwudniowe szkolenie ze „świadomości kulturowej”, skoncentrowane się na poznawaniu historii handlu niewolnikami, relacji Imperium Brytyjskiego z krajami Afryki Zachodniej oraz historii czarnej mniejszości na Wyspach Brytyjskich.