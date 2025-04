Szef Pentagonu ostrzega Europę. Padły słowa o Polsce

Prezydent USA Donald Trump od dawna domaga się, aby państwa NATO zwiększyły wydatki na obronność – nie do 2 proc. PKB, jak obecnie, lecz do 5 proc.

Polska liderem w wydatkach na obronność

W rzeczywistości obecny próg 2 proc. został osiągnięty w ubiegłym roku tylko przez 23 z 32 krajów, przy czym jedynie pięć państw – Estonia, Grecja, Łotwa, Polska i Stany Zjednoczone – przeznaczyło na ten cel więcej niż 3 proc. PKB.

Liderem wśród nich jest Polska, która wydaje 4,12 proc. swojego PKB na obronność. Dlatego Trump może pójść na kompromis i obniżyć żądania do 3-3,5 proc. PKB – pisze The Moscow Times, powołując się na źródła gazety "Financial Times".

Trump ma rozważać także opcję wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec i rozmieszczenie ich na Węgrzech. Obecnie na terytorium RFN stacjonuje około 35 tys. żołnierzy USA.

Sekretarz obrony USA: Ten czas minął

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth zabrał głos ws. polityki obronnej podczas środowego wystąpienia na United States Army War College w amerykańskim stanie Pensylwania.

– Czas, w którym Stany Zjednoczone były jedynym gwarantem bezpieczeństwa Europy, minął. To już dawno za nami. Europa musi stanąć na wysokości zadania i przewodzić NATO – mówił Hegseth. Amerykański polityk wskazał Polskę jako "modelowego" sojusznika w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– America first (Ameryka przede wszystkim – przyp. red.) nie oznacza, że Ameryka jest sama. Oznacza to, że oczekujemy od naszych sojuszników, aby zintensyfikowali swoje działania i byli prawdziwymi mnożnikami siły na rzecz wolności. Takie podejście gwarantuje, że osiągniemy pokój dzięki sile – tłumaczył sekretarz obrony USA.

Szef Pentagonu potwierdził jednocześnie wcześniejsze gwarancje bezpieczeństwa dla Izraela. W przemówieniu nie zabrakło wątków dotyczących wydatków na obronność.

– Uzyskaliśmy od Polski – jednego z wielu modelowych sojuszników – i krajów bałtyckich zobowiązanie do przeznaczenia 5 proc. swojego PKB na obronność – zaznaczył Hegseth.

Jak zauważył sekretarz obrony USA, "dwa, trzy, cztery procent na obronność to za mało".

Czytaj też:

Sojusznicy Ukrainy nie mogą się dogadać. Ujawniono powód sporuCzytaj też:

Przydacz: Tworzenie alternatywy dla NATO to działanie na szkodę Polski