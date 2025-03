USA ostrzegły sojuszników z NATO. Niepokojące doniesienia ze Szwecji

Według źródeł gazety "Expressen" chodzi o manewry zaplanowane po 2025 r. W rezultacie Szwecja i inne państwa NATO będą musiały opracować własne plany ćwiczeń, nie uwzględniające jednostek amerykańskich. To kolejny sygnał zbliżającego się ograniczenia zaangażowania USA w sprawy europejskie.

USA nie będą bronić sojuszników w Europie, którzy nie inwestują w wojsko

Portal The Moscow Times, który przytacza doniesienia szwedzkich mediów, zwraca uwagę, że prezydent USA Donald Trump rozważa radykalną reformę uczestnictwa Ameryki w NATO. Możliwa jest rewizja gwarancji bezpieczeństwa polegająca na tym, że Stany Zjednoczone mogłyby odmówić obrony sojuszników, którzy nie spełnią określonych wymogów dotyczących wydatków na cele wojskowe.

Biały Dom planuje ponadto zmianę polityki udziału USA w ćwiczeniach wojskowych NATO. Wspólne manewry, zgodnie z planem Waszyngtonu, będą przeprowadzane przede wszystkim z tymi krajami, które spełniają kryteria dotyczące inwestycji w obronność.

Trump żąda od państw NATO 5 proc. PKB na obronność. Polska jest najbliżej tego progu

Trump od dawna domaga się, aby państwa NATO zwiększyły wydatki na obronność – nie do 2 proc. PKB, jak obecnie, lecz do 5 proc. W rzeczywistości obecny próg 2 proc. został osiągnięty w ubiegłym roku tylko przez 23 z 32 krajów, przy czym jedynie pięć państw – Estonia, Grecja, Łotwa, Polska i Stany Zjednoczone – przeznaczyło na ten cel więcej niż 3 proc. PKB.

Liderem wśród nich jest Polska, która wydaje 4,12 proc. swojego PKB na obronność. Dlatego Trump może pójść na kompromis i obniżyć żądania do 3-3,5 proc. PKB. – pisze The Moscow Times, powołując się na źródła gazety "Financial Times".

Trump ma rozważać także opcję wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec i rozmieszczenie ich na Węgrzech. Obecnie na terytorium RFN stacjonuje około 35 tys. żołnierzy USA.

Czytaj też:

Szef niemieckiego wywiadu ujawnia plany Rosji dotyczące przetestowania artykułu 5. NATO