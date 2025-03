"Muszą wybrzmieć słowa najważniejsze". Bodnar zabrał głos ws. śmierci Skrzypek

Adam Bodnar zamieścił swoje oświadczenie na platformie X. Zaczął od złożenia kondolencji rodzinie i bliskim Barbary Skrzypek. "Odnosząc się do informacji o śmierci p. Barbary Skrzypek, w pierwszej kolejności muszą wybrzmieć słowa najważniejsze. Składam niniejszym najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej, z którymi dzielę żal z powodu straty, jaką ponieśli" – napisał.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny odniósł się do sugestii, jakoby przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przyczyniło się do śmierci byłej współpracowniczki prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. "Z rosnącym zdumieniem obserwuję burzliwą dyskusję wokół tego zdarzenia. Polityczne wykorzystywanie osobistej i rodzinnej tragedii, z którą dziś mierzą się najbliżsi p. Barbary, nosi w mojej ocenie znamiona zupełnego braku empatii i wrażliwości. Na tym tle jednak swoje zadania ma do zrealizowania polskie państwo, co jest także moją odpowiedzialnością. Rozmawiałem o tym wczoraj z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Kornelukiem" – poinformował.

"Przeciwwaga dla mitów, manipulacji i oszczerstw"

"Po pierwsze, zobowiązałem Prokuratora Krajowego, by prokuratura skrupulatnie, kompleksowo i transparentnie wyjaśniła wszystkie okoliczności śmierci p. Barbary Skrzypek. Publicznie znane fakty i dowody muszą być przeciwwagą dla mitów, manipulacji i oszczerstw, których w ostatnich dniach było aż nadto. Temu właśnie będzie służyło śledztwo wszczęte wczoraj przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga, a także dzisiejsza decyzja o ujawnieniu protokołu z przesłuchania dokonanego w minioną środę" – przekazał Bodnar.

Zadeklarował "wszelkie wsparcie" dla prokurator Ewy Wrzosek "w obliczu haniebnych oskarżeń i hejtu, z jakim musi się dziś mierzyć". "W mojej ocenie, w świetle wiedzy, którą już dziś mamy, łączenie przesłuchania, które miało miejsce w środę, ze zgonem, który nastąpił trzy dni później, jest przekroczeniem granic przyzwoitości. Tym bardziej, że od momentu przesłuchania do soboty nie padło ani jedno słowo zastrzeżenia co do przeprowadzonej czynności. Widzimy dziś jak na dłoni całą machinę manipulacji i dezinformacji, która służy podważaniu zaufania do instytucji państwowych" – napisał.

Będą zmiany w prawie?

Szef MS nie wykluczył, że dojdzie do zmian przepisów regulujących możliwość odmowy udziału pełnomocnika osoby niebędącej stroną w czynnościach procesowych.

"Na zakończenie, zobowiązałem wczoraj Prokuratora Krajowego, by prokuratura nadal konsekwentnie pracowała na rzecz wyjaśnienia sprawy tzw. dwóch wież. Była to jedna ze spraw, które w czasie poprzedniej władzy prowadzone były w sposób bulwersujący, zapewniając niezrozumiały parasol ochronny nad kluczowymi politykami obozu rządzącego. Moją odpowiedzialnością jest więc dopilnowanie, by społeczne poruszenie i burzliwa dyskusja z ostatnich dni nie spowodowała odpuszczenia w wyjaśnieniu każdego wątku tej sprawy" – przekazał.

Nie żyje Barbara Skrzypek

W sobotę, w wieku 66 lat zmarła Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracownica prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS zwracają uwagę na fakt, że urzędniczka była w środę przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież.

Pełnomocnik Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania. Uczestniczyli w nim natomiast mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej.

