"Ofiara reżimu Bodnara i Tuska". Morawiecki o śmierci Skrzypek

Zmarła w sobotę 66-letnia kobieta była wieloletnią współpracownicą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Politycy największej partii opozycyjnej wskazują, że w środę urzędniczka była przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież.

Przesłuchanie Barbary Skrzypek bez udziału pełnomocnika

Mec. Krzysztof Gotkowicz, pełnomocnik Barbary Skrzypek, nie został dopuszczony do jej przesłuchania. W przesłuchaniu uczestniczyli również mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej.

Prokuratura przedstawiła swoje stanowisko.

– Śmierć każdego człowieka jest zdarzeniem wstrząsającym, tragicznym, nie tylko dla rodziny, nie tylko dla współpracowników, ale dla całego społeczeństwa. Zwłaszcza gdy mówimy o śmierci osoby poważanej, lubianej, prawej. My prokuratorzy zawsze dokładnie wyjaśniamy wszelkie okoliczności zdarzeń, często towarzyszymy najbliższym w uporaniu się z dewastacyjnym charakterem śmierci. Z niedowierzaniem, z zaskoczeniem, ze zdumieniem dowiedzieliśmy się o śmierci świadka, pani Barbary Skrzypek – przekazał w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Antoni Skiba.

Morawiecki: To rzecz wyjątkowo okrutna

Do sprawy śmierci Barbary Skrzypek odniósł się w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki.

"Pani Barbara Skrzypek to ofiara reżimu Tuska i Bodnara oraz upolitycznionej prokuratury" – napisał na portalu X poseł PiS.

Morawiecki do wpisu dołączył fragment wypowiedzi, jakiej udzielił telewizji wPolsce24.

– Niedopuszczony został do tego przesłuchania adwokat przesłuchiwanej osoby – świadka, pani Barbary Skrzypek. Mogę powiedzieć, że są świadkowie, którzy mówią o jej fatalnym stanie zdrowia po wyjściu z tego budynku – powiedział parlamentarzysta.

– To, co się stało dzisiaj jest rzeczą naprawdę wyjątkowo okrutną i straszną sprawą. Jest to ofiara reżimu Tuska, jest to ofiara reżimu Bodnara i Tuska – zaznaczył były szef rządu.

