Sprawa śmierci Skrzypek. Kaczyński zostanie przesłuchany?

W wieku 66 lat zmarła Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracownica prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS zwracają uwagę na fakt, że urzędniczka była w środę przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież.

Pełnomocnik Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania. Uczestniczyli w nim natomiast mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej.

Sekcja zwłok i protokół z przesłuchania

– Prokurator okręgowy w Warszawie zdecydował o upublicznieniu protokołu z przesłuchania Barbary Skrzypek – poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Protokół zostanie opublikowany na stronie internetowej warszawskiej prokuratury. Będzie zanonimizowany.

– Szef Ministerstwa Sprawiedliwości Adam Bodnar oczekuje determinacji prokuratury w rzetelnym wyjaśnieniu okoliczności śmierci Barbary Skrzypek – podkreśliła prok. Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Jak zaznaczyła, Bodnar nie będzie w tej sprawie podejmował działań, przysługujących mu jako prokuratorowi generalnemu.

Prokuratura poinformowała również, że we wtorek odbędzie się sekcja zwłok Barbary Skrzypek. Materiały dotyczące tego postępowania zostaną przekazane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie w celu wyznaczenia innej prokuratury spoza okręgu warszawskiego. – Zależy nam, aby nie było żadnych wątpliwości, co do bezstronności prokuratury – zaznaczył prok. Nowak.

"Nie można wykluczyć"

Przedstawiciele Prokuratury Krajowej byli pytani na konferencji, czy Jarosław Kaczyński zostanie przesłuchany w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. – To będzie decyzja prokuratora. Takiej decyzji nie można wykluczyć – odparł prok. Przemysław Nowak.

– Nie mamy podejrzenia, że sprawa jest wykorzystywana politycznie. Ona jest w sposób ewidentny wykorzystywana politycznie – podkreślił.

