Prezydent chce wyjaśnień ws. śmierci Skrzypek. Wysłał pismo do premiera

Podczas wtorkowego oświadczenia dla mediów prezydent złożył kondolencje rodzinie i znajomym zmarłej Barbary Skrzypek. Stwierdził, że sprawa jej tragicznej, przedwczesnej śmierci "ma także swój aspekt państwowy". – Bo trudno zaprzeczyć temu, że ta zapaść zdrowia, która ostatecznie doprowadziła do śmierci pani Barbary Skrzypek, miała miejsce kilkadziesiąt godzin po przesłuchaniu, w którym brała udział w warszawskiej Prokuraturze Okręgowej, wezwana tam przez prokurator Ewę Wrzosek – mówił.

– Ponieważ ta kwestia zbulwersowała ogromnie opinię publiczną, zdecydowałem się wczoraj zaprosić do siebie na rozmowę pełnomocnika pani Barbary Skrzypek, który razem z nią był obecny w prokuraturze, który potem spotkał się z nią po jej wyjściu z siedziby prokuratury, czekał na nią przez cały okres przesłuchania. To, co usłyszałem od pełnomocnika w zakresie, w którym mógł ujawniać szczegóły, w którym nie jest to objęte tajemnicą procesową, adwokacką, samo w sobie jest bulwersujące – przyznał.

Duda mówi o śmierci Skrzypek i uderza w Tuska. "To bulwersujące"

Zdaniem prezydenta wątpliwości nasuwa też kwestia bezstronności prokurator Ewy Wrzosek, "znanej z bardzo politycznych, bardzo ostrych, wręcz radykalnych wypowiedzi". – To bulwersujące, że pani prokurator została wyznaczona do takiej sprawy, która – chyba nikt nie ma wątpliwości – ma charakter polityczny – ocenił.

– Wobec wszystkich wątpliwości, które ta sprawa nasuwa, jak również różnych informacji, które pojawiają się w tym kontekście w mediach, ponieważ dzieje się to w ramach rządu, na czele którego stoi premier Donald Tusk, zdecydowałem się wystosować pismo do pana premiera w tej sprawie, opisując wszystkie te okoliczności i zwracając się do pana premiera Tuska o wyjaśnienie – poinformował Andrzej Duda.

– Niestety pan premier Tusk jak do tej pory, jak państwo widzicie, w ogóle w tej sprawie nie zabrał głosu, co dosyć typowe dla niego. Kiedy jest taka sprawa, która może niedobrze dla niego wyglądać wizerunkowo, nie ma go od kilku dni – zwrócił uwagę.

– Kiedy trzeba było się podpisywać pod uzyskaniem obywatelstwa przez znanego aktora i reżysera Eisenberga kilka dni temu, brylował na Twitterze. Dzisiaj pana premiera nie ma, zapadł się jak kamień w wodę – zauważył prezydent.

