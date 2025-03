Protokół z przesłuchania Skrzypek. Prokuratura zdecydowała

W wieku 66 lat zmarła Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracownica prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS zwracają uwagę na fakt, że urzędniczka była w środę przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Pełnomocnik Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania. Uczestniczyli w nim natomiast mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej.

"Prokurator prowadzący przesłuchanie jeszcze na korytarzu odmówił dopuszczenia mnie do czynności. Następnie po wejściu do gabinetu uzasadniłem potrzebę uczestnictwa adwokata jako pełnomocnika. Między innymi wskazałem na zły stan zdrowia świadka oraz obecność dwóch pełnomocników zawiadamiającego, co dodatkowo mogło być odczytywane przez świadka jako element presji. Po mojej wypowiedzi Pani Barbara Skrzypek również osobiście przedstawiła swoje problemy zdrowotne" – przekazał w oświadczeniu adwokat Krzysztof Gotkowicz, pełnomocnik Barbary Skrzypek.

Prokuratura ujawni protokół z przesłuchania Skrzypek

– Prokurator okręgowy w Warszawie zdecydował o upublicznieniu protokołu z przesłuchania Barbary Skrzypek – poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Protokół zostanie opublikowany na stronie internetowej warszawskiej prokuratury. Będzie zanonimizowany.

– Szef Ministerstwa Sprawiedliwości Adam Bodnar oczekuje determinacji prokuratury w rzetelnym wyjaśnieniu okoliczności śmierci Barbary Skrzypek – podkreśliła prok. Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Jak zaznaczyła, Bodnar nie będzie w tej sprawie podejmował działań, przysługujących mu jako prokuratorowi generalnemu.

Prokuratura poinformowała również, że we wtorek odbędzie się sekcja zwłok Barbary Skrzypek. Materiały dotyczące tego postępowania zostaną przekazane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie w celu wyznaczenia innej prokuratury spoza okręgu warszawskiego. – Zależy nam, aby nie było żadnych wątpliwości, co do bezstronności prokuratury – zaznaczył prok. Nowak.

