Ziobro w mocnych słowach o śmierci Barbary Skrzypek. "Oni odpowiadają za zastraszanie"

Zmarła w sobotę 66-letnia Barbara Skrzypek była wieloletnią współpracowniczką prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS wskazują, że w środę urzędniczka była przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Pełnomocnik Barbary Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania. W przesłuchaniu uczestniczyli również mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej.

Sprawę komentuje były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem Adam Bodnar, Roman Giertych, Jacek Dubois oraz Ewa Wrzosek odpowiadają za szykanowanie i zastraszenie Barbary Skrzypek.

"Pani Basia zmarła niedługo po agresywnym przesłuchaniu, podczas którego łamiąc jej prawo, bezpodstawnie odmówiono jej obecności pełnomocnika. Wszystko wskazuje, że te esbeckie metody doprowadziły do jeszcze większej tragedii" – napisał Ziobro w mediach społecznościowych.

Kaczyński: Barbara Skrzypek padła ofiarą łotrów

Politycy PiS sugerują, że być może do śmierci Skrzypek przyczyniło się kilkugodzinne przesłuchanie w prokuraturze. Mocne oskarżenia wobec rządzących wysunęli m.in. Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński, który powiedział, że Skrzypek padła ofiarą łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci.

Wcześniej prokuratura opublikowała oświadczenie, w którym zapowiedziała, że podnoszenie bezpośredniego związku pomiędzy przesłuchaniem a śmiercią świadka, będzie skutkowało wystąpieniem na drogę cywilnoprawną.

Także Wrzosek stwierdziła: „Informuję, że wobec wszystkich osób kierujących wobec mnie groźby karalne i pomówienia sugerujące, że śmierć Pani Barbary Skrzypek pozostaje w związku przyczynowo – skutkowym z czynnością przesłuchania”.

Prokurator Wrzosek o okolicznościach przesłuchania

– Dopytywałam, co dolega Barbarze Skrzypek i czy to stanowi przeszkodę w przeprowadzeniu czynności (…). Jeśli chodzi o jej stan zdrowia, to było to zdenerwowanie samym faktem przesłuchania, jak również kłopoty ze wzrokiem; Barbara Skrzypek (...) powiedziała, że może mieć problemy z odczytaniem protokołu – powiedziała w poniedziałek prokurator Wrzosek.

Prokurator dodała, że zapewniła Barbarę Skrzypek, że "dopełni wszelkiej staranności, aby protokół został jej odczytany i by mogła zgłaszać ewentualne zastrzeżenia czy poprawki".

– W tym zakresie okoliczność, że świadek jest zdenerwowany samym faktem przesłuchania, jest okolicznością naturalną. Sam fakt stawienia się w prokuraturze i konieczność złożenia zeznań jest jakimś elementem stresującym każdego. Natomiast nie jest to tego rodzaju zły stan zdrowia, który uniemożliwia uczestniczenie w czynności procesowej – powiedziała Wrzosek.

– Jeżeli stan zdrowia pani Barbary Skrzypek uniemożliwiałby, czy w znacznym stopniu ograniczał możliwość uczestnictwa w czynnościach w charakterze świadka, pan pełnomocnik mógł taki złożyć wniosek (…). Tego rodzaju okoliczności na żadnym etapie i również przez panią Barbarę Skrzypek nie były podnoszone – mówiła dalej prawnik.

Wrzosek powiedziała, że nie było podstawy prawne, żeby do udziału w przesłuchaniu został dopuszczony pełnomocnik Skrzypek.

Nie ma nagrania. Co ze stenogramem?

Prowadząca śledztwo zapytana, czy jest nagranie z przesłuchania, odpowiedziała, że nie ma. – Tego rodzaju czynności procesowe nie są rejestrowane z założenia, z urzędu. Żadna ze stron, również Barbara Skrzypek również i pełnomocnik, takiego wniosku o zarejestrowanie audio-wideo tego przesłuchania nie zgłosiły. To przesłuchanie nie było rejestrowane – oznajmiła Wrzosek.

Dodała natomiast, że publikacja stenogramu z przesłuchania "zostanie rozważona", jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie zgłoszony przez pokrzywdzonego w prowadzonym postępowaniu.

