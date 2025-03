Ziobro: Podejrzane typy cieszą się wolnością, a patriotów zamyka się w lochach

Oskarżony o korupcję Sławomir Nowak pojawił się na Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego. "Czy to oznacza, że po tym jak były polityk, który po wyjściu z aresztu wrócił do biznesu – ponownie stanął na czele swojej firmy doradczej Europe Partners – powrócił też do współpracy ze spółkami skarbu państwa?" – pytało "Wprost".

Sławomir Nowak pełnił funkcję ministra transportu i gospodarki morskiej w drugim rządzie Donalda Tuska (w latach 2011-2013). W 2020 r. został zatrzymany przez CBA i trafił do aresztu, w którym spędził dziewięć miesięcy. Według śledczych, polityk miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, która czerpała korzyści z korupcji. Proces w tej sprawie ruszył w lipcu 2024 r.

Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego odbyło się 5 marca na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. To inicjatywa, która ma stanowić platformę do rozmów o tym, jak zostać parterem biznesowym Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) i jej spółek.

Ziobro: Decyduje Tusk

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro odniósł się do zamieszania wokół Sławomira Nowaka. Zestawił jego sprawę z zatrzymaniem i aresztowaniem posła PiS Dariusza Mateckiego. "Oskarżony o wielomilionowe łapówki i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą Sławomir Nowak bryluje na imprezie Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego. Człowiek, w którego samochodzie znaleziono na granicy trzy torby narkotyków, zostaje prezesem PZU Ukraina. Pierwszy to przyjaciel Donalda Tuska, drugi – jego zaufany człowiek" – napisał na platformie X.

"Tymczasem poseł Dariusz Matecki siedzi w areszcie – nie dlatego, że złamał prawo, ale dlatego, że nie jest przyjacielem Tuska. Jego »winą« było ujawnianie kłamstw Tuska w internecie oraz stworzenie portalu pokazującego agresję i nienawiść wobec ludzi wierzących" – dodał.

"W »walczącej o demokrację« Polsce Tuska to nie prawo decyduje o tym, kto jest wolny, a kto trafia do więzienia – decyduje Tusk. Malwersanci i podejrzane typy cieszą się wolnością, a patriotów i księży zamyka się w lochach" – stwierdził Ziobro.

Matecki aresztowany

Dariusz Matecki został w piątek rano zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy był w drodze do prokuratury. W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS, który dzień wcześniej zrzekł się immunitetu.

Prokuratura zarzuca Mateckiemu m.in. pobieranie pensji w ramach fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie politykowi postawiono sześć zarzutów. Parlamentarzysta trafił do aresztu śledczego Warszawa-Służewiec.

Czytaj też:

Mosiński: Robią polityczny cyrk, który osłabia państwoCzytaj też:

Woś: Polityczny prokurator i polityczna sędzia w sprawie Mateckiego to wstyd