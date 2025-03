"Bezczelne tweety niejakiego Tuska". Mocne słowa Kaczyńskiego

W piątek były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zostanie przesłuchany w prokuraturze w charakterze podejrzanego. Były szef MON ma usłyszeć zarzut przekroczenia uprawnień. Sprawa dotyczy decyzji byłego szefa MON o odtajnieniu w czasie kampanii wyborczej strategicznego planu użycia Sił Zbrojnych "Warta".

Kaczyński: Operacja przeciwko Polsce

Tuż przed tym, jak Błaszczak udał się na przesłuchanie, politycy PiS zorganizowali przed siedzibą prokuratury konferencję prasową. Wziął w niej udział prezes partii Jarosław Kaczyński. Polityk nie szczędził mocnych słów pod adresem śledczych i rządu Donalda Tuska.

– To, co dzisiaj się dzieje, jest niczym innym, tylko kolejnym bardzo ważnym punktem w tej operacji. Operacji przeciw Polsce, operacji przeciwko nam wszystkim, przeciwko narodowi, przeciwko naszemu bezpieczeństwu. I oczywiście sprawa armii jest super ważna […] ale jest przecież także sprawa uchodźców, sprawa naszego bezpieczeństwa, jest mnóstwo różnych spraw – powiedział.

– Mamy już pierwszą ofiarę śmiertelną tych działań, pamiętajmy o tym, pamiętajmy o Barbarze Skrzypek. Pamiętajmy o tym, że ta władza potrafi posunąć się naprawdę bardzo daleko. I nie tylko nie cofa się, nie przyznaje się do winy, nie dokonuje jakiejś korekty, tylko w bezczelnych tweetach niejakiego Tuska zapowiada, że będzie tak dalej i tak będzie jeszcze mocniej – dodał.

Kaczyński przekonywał, że Błaszczak "zrobił to, co do niego należało" i "nie złamał żadnego przepisu".

– To dzisiejsze przesłuchanie będzie kolejnym aktem łamania prawa, bo nie ma najmniejszego nawet punktu zaczepienia, najmniejszego pretekstu do tego, by panu ministrowi Błaszczakowi stawiać jakiekolwiek zarzuty – stwierdził i dodał, że to dzięki byłemu szefowi MON Polska "ma armię".

