Dobra stołowe królów Polski

Cóż, bardziej biegli w historii odpowiedzą, że z dóbr królewskich zwanych królewszczyznami. Nie jest to jednak prawda. Owe królewszczyzny, których było w Koronie i na Litwie niemało, stanowiły bowiem dobra państwowe. Król nadawał je w dożywotnie posiadanie szlachcie i magnatom, ludziom związanym z dworem lub takim, których chciał pozyskać. Często ich nadania przechodziły na mocy przywilejów z ojca na syna. Dzierżawcy królewszczyzn płacili z nich podatek na wojsko – kwartę – i inne podatki uchwalone przez Sejm. Trafiały one jednak do skarbów Korony i Litwy, a nie do skarbca królewskiego.