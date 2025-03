Agencja Moody's podjęła decyzję w sprawie ratingu Polski

"Przegląd został przeprowadzony przez komitet ratingowy, który odbył się 18 marca 2025 r., w którym ponownie oceniliśmy adekwatność ratingów w kontekście odpowiednich głównych metod i ostatnich wydarzeń. Niniejsza publikacja nie stanowi ogłoszenia działań w zakresie ratingu kredytowego i nie stanowi wskazania, czy podjęcie działań w zakresie ratingu kredytowego jest prawdopodobne w najbliższej przyszłości" – czytamy w komunikacie.

Ratingi Polski, w tym długoterminowy rating emitenta na poziomie A2, są wspierane przez dynamiczną gospodarkę, poprawę stosunków z Unią Europejską (UE, Aaa stabilna), która odblokowała znaczne fundusze inwestycyjne, oraz silny, choć pogarszający się bilans rządowy – wskazano w informacji.

Wydatki Polski na obronność i modernizacja wojska docenione przez Moody's

"Pojawiły się sygnały o potencjalnym wycofaniu się Stanów Zjednoczonych (Aaa negatywne) z Europy, ale wysokie wydatki na obronność Polski (4,1% PKB w 2024 r.) oraz skuteczny wzrost i modernizacja polskich sił zbrojnych od 2014 r. stanowią ważny środek łagodzący. Niekorzystne trendy demograficzne zaczną ciążyć na potencjalnym wzroście Polski od końca lat 2020-ych i zwiększą koszty fiskalne związane ze starzeniem się społeczeństwa" – czytamy dalej.

"Stabilna perspektywa odzwierciedla naszą opinię, że wysoka podatność na zagrożenia geopolityczne, w szczególności zagrożenia dla bezpieczeństwa, jest łagodzona przez członkostwo Polski w NATO i znacznie zwiększone możliwości samoobrony. Jest to również wspierane przez poprawę stosunków z UE od czasu zmiany rządu w grudniu 2023 r., co uwolniło duże fundusze, które będą wspierać inwestycje w latach 2025-2028" – napisano też w komunikacie.

Stabilna perspektywa odzwierciedla również pogląd agencji, według którego wpływ prognozowanego wzrostu obciążenia długiem publicznym i osłabienia przystępności zadłużenia jest równoważony przez solidne perspektywy wzrostu gospodarczego Polski i silne zaangażowanie w redukcję deficytu fiskalnego do poziomu poniżej 3 proc. PKB w ciągu najbliższych pięciu lat, co ustabilizuje obciążenie długiem na poziomie około 60 proc. PKB do 2030 r.

