KE odblokuje pieniądze z KPO. Tusk: Do Polski popłynie 600 mld zł

– Jesteśmy pod wrażeniem wysiłku Polaków w kierunku odtworzenia praworządności, jako kręgosłupa społeczeństwa – powiedziała von der Leyen po spotkaniu z Tuskiem oraz premierem Belgii Alexandrem De Croo, które odbyło się w piątek w Warszawie.

Przewodnicząca KE ogłosiła, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie środków europejskich obecnie zablokowanych dla Polski. – Uwolnią do 137 mld euro – poinformowała von der Leyen. Pieniądze będą pochodzić z funduszu Next Generation i funduszu spójności.

Tusk: Mamy 600 mld zł. To jest naprawdę góra pieniędzy, które dobrze wykorzystamy

– Trochę czekaliśmy, nie za długo, ale mamy to! To jest naprawdę bardzo ważny dzień. Trochę się wspólnie napracowaliśmy. Przede wszystkim Polki i Polacy 15 października, wybierając na nowo demokrację i rządy prawa. To są prawdziwi bohaterzy tej historii, która dzisiaj znalazła swój finał – stwierdził Tusk.



Dodał, że odmrożone środki "to jest na polskie 600 mld zł". – To jest naprawdę góra pieniędzy, które dobrze wykorzystamy, żeby rozładować to wszystko, co budzi dzisiaj takie napięcie i niepokoje – powiedział.

Premier o "zastrzyku finansowym" dla rolników

Szef rządu zapowiedział, że pierwsze szybkie płatności to będzie około 1,5 mld euro (ponad 6 mld zł), które bezpośrednio trafią do małych i średnich producentów żywności. – To będzie pierwszy taki zastrzyk finansowy, który może przynieść trochę poczucia bezpieczeństwa i perspektywę dla naszych rolników – dodał.

– Mam takie głębokie poczucie jako Polak, że to jest dzień, w którym przywracamy taką dziejową sprawiedliwość wobec kraju, wobec narodu, który dla praworządności, dla demokracji zrobił więcej niż ktokolwiek inny na świecie w ostatnich kilkudziesięciu latach – przekonywał Tusk podczas oświadczenia prasowego w KPRM.

