Ruszyła kolejna runda rozmów delegacji Ukrainy i USA

W Arabii Saudyjskiej rozpoczęła się kolejna runda rozmów delegacji ukraińskiej i amerykańskiej na temat warunków rozejmu w wojnie z Rosją.

Minister obrony Ukrainy Rustem Umierow poinformował, że przedmiotem rozmowy będzie zapewnienie ochrony obiektów energetycznych i infrastruktury krytycznej. Jest to zgodne z wcześniejszymi komunikatami Kijowa, Moskwy i Waszyngtonu.

"Rozpoczęliśmy spotkanie z amerykańskim zespołem w Rijadzie. Wdrażamy dyrektywę prezydenta Ukrainy, aby przybliżyć sprawiedliwy pokój i wzmocnić bezpieczeństwo. Agenda obejmuje propozycje ochrony obiektów energetycznych i infrastruktury krytycznej" – czytamy w wiadomości opublikowanej przez Umierowa w mediach społecznościowych.

W poniedziałek rozmowy USA – Rosja

Na poniedziałek zaplanowane są z kolei rozmowy delegacji USA i Rosji. Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow zapowiedział, że eksperci z Rosji i Stanów Zjednoczonych przedyskutują sposoby zapewnienia bezpiecznego przewozu towarów na Morzu Czarnym. To samo przekazał rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow.

Do tej pory Putin zgodził się na zaprzestanie rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy przez 30 dni. Delegacja amerykańska liczy na szybsze tempo w drodze do rozejmu.

W skład rosyjskiej delegacji wejdą Grigorij Karasin, były dyplomata i przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji (wyższej izby parlamentu), oraz Siergiej Biesieda, doradca szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Karasin poinformował w sobotę media, że liczy "co najmniej na pewien postęp" i podkreślił, że na rozmowy udaje się w nastroju "walecznym i konstruktywnym". Dodał, że delegacja wyruszy do Arabii Saudyjskiej w niedzielę, a powróci we wtorek, a jej celem jest rozwiązanie przynajmniej jednej kwestii.

