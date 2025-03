Trump poinformował o "bardzo dobrej rozmowie” z Zełenskim

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że odbył bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański przywódca ogłosił to na portalu społecznościowym Truth Social. Rozmowa trwała około godziny.

"Duża część dyskusji opierała się na wczorajszej rozmowie telefonicznej z prezydentem Putinem, której celem było uzgodnienie żądań i potrzeb Rosji i Ukrainy” – napisał Trump.

Według prezydenta USA "jesteśmy na dobrej drodze” i z tego powodu prosi on Sekretarza Stanu Marco Rubio i doradcę ds. Bezpieczeństwa Narodowego Mike’a Waltza o "przedstawienie dokładnego opisu omawianych punktów”.

Rozmowa z Putinem

Poprzedniego dnia Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem na temat możliwości zakończenia wojny na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski wyraził w środę nadzieję, że usłyszy szczegóły ustaleń między prezydentem Stanów Zjednoczonych a przywódcą Rosji.

"Moja dzisiejsza rozmowa telefoniczna z prezydentem Rosji Władimirem Putinem była bardzo owocna. Zgodziliśmy się na natychmiastowe zawieszenie broni w zakresie całej energii i infrastruktury, ze zrozumieniem, że będziemy szybko pracować nad całkowitym zawieszeniem broni i ostatecznie zakończeniem tej strasznej wojny między Rosją a Ukrainą. Ta wojna nigdy by się nie rozpoczęła, gdybym był prezydentem! Omówiliśmy wiele elementów umowy pokojowej, w tym fakt, że giną tysiące żołnierzy, a zarówno prezydent Putin, jak i prezydent Zełenski chcieliby, aby to się skończyło. Proces ten jest obecnie w pełni realizowany i mamy nadzieję, że dla dobra ludzkości uda nam się wykonać zadanie!" – napisał we wtorek na swojej platformie społecznościowej Truth Social Donald Trump.

Z kolei Kreml przekazał, że Putin przystał na postulat wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną, znajdującą się na terytorium Ukrainy na okres 30 dni. Rosyjskie wojska miały już otrzymać odpowiednie rozkazy w tym zakresie

