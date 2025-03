"Pana nadzorcy kazali unieważnić wybory". Ziobro odpowiada Bodnarowi

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie kontynuuje śledztwo dotyczące zakupu i użytkowania przez Prokuraturę Krajową w latach 2020-2023 systemu Hermes. "Ujawniono m.in., że w okresie listopada-grudnia 2023 roku oprogramowanie Hermes wykorzystane zostało w przedsięwzięciu określonym jako »Analiza na potrzeby stanowiska Prokuratora Generalnego w przedmiocie rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy protestów wyborczych w związku z wyborami parlamentarnymi, które odbyły się w dniu 15 października 2023 roku oraz protestami referendalnymi«, którego celem miało być m.in. stwierdzenie »czy na portalach społecznościowych zidentyfikowano wpisy sugerujące niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez członków komisji wyborczych w zakresie wydania kart referendalnych w dniu 15 października 2023 roku oraz czy w sieci zachęcano do wzięcia udziału w referendum lub bojkotu referendum«" – czytamy w komunikacie.

Śledczy zaznaczyli, że wyników wspomnianej "analizy" ostatecznie nie wykorzystano w postępowaniu przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w przedmiocie ważności wyborów do Sejmu i Senatu. Natomiast w postępowaniu prowadzonym przed tą izbą w przedmiocie ważności referendum zastępca Prokuratora Generalnego w dniu 5 grudnia 2023 r. złożył – odwołujący się do uzyskanych w ten sposób materiałów – wniosek o "dopuszczenie dowodu z opinii biegłych z zakresu psychologii lub socjologii specjalizujących się w przedmiocie zachowań społecznych na okoliczność wpływu masowych naruszeń przepisów ustawy z dnia 14 maja 2003 r. o referendum ogólnokrajowym", który to wniosek nie został przez izbę uwzględniony.

Ziobro kontra Bodnar. "Nie zrozumiał pan"

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar zarzucił byłemu szefowi MS Zbigniewowi Ziobrze próbę unieważnienia wyborów parlamentarnych. "Panie Ministrze, czy naprawdę chciał Pan, wraz z kolegami prokuratorami, unieważnić wybory z 15 października 2023 r. przy wykorzystaniu analiz z Hermesa? Serio?" – napisał na platformie X.

Bodnar doczekał się odpowiedzi. "Panie ministrze, to Pana nadzorcy z Brukseli kazali unieważnić wybory w Rumunii, a Pan nawet nie zrozumiał komunikatu Pańskiej prokuratury. Chodziło o referendum migracyjne, nie wybory. Odkryliśmy, że za srebrniki Sorosa i Bidena doprowadziliście kłamstwami i manipulacjami do unieważnienia referendum i przyjęliście Pakt Migracyjny. W efekcie to dzięki Waszej zdradzie mamy już na ulicach polskich miast pierwszych obcych z maczetami, a za chwilę będą ich tysiące. Nasze ustalenia potwierdzili Amerykanie, gdy po zwycięstwie Trumpa odkryli, że poprzednia administracja dawała Wam miliony dolarów na walkę z polskim prawicowym rządem" – oświadczył poseł PiS Zbigniew Ziobro.

