Kukiz nie gryzł się w język. Zdradził, kto może liczyć na jego głos w wyborach

W rozmowie z "Faktem" stwierdził, że życzy Sławomirowi Mentzenowi "wszystkiego najlepszego w walce o prezydenturę". – Uważam, że ma większe szanse w starciu z Trzaskowskim niż tak zwany kandydat obywatelski Karol Nawrocki. Jeśli Mentzen trafi do drugiej tury, a mam nadzieję, że tak się stanie, to ma mój głos! – zapewnia poseł.

Kukiz nie krył też cierpkich słów pod adresem kandydata popieranego przez PiS.– Jeśli Nawrocki będzie prowadził taką kampanię, jak obecnie, dystansując się od tego, co kluczowe, a więc kwestii ustrojowych, to nie wróżę mu dużego sukcesu – ocenia.

Jednocześnie zarzuca Nawrockiemu, że ten składa wiele obietnic, których jako prezydent nie będzie mógł spełnić. – Mówienie na przykład o obniżeniu podatków... Nie żartujmy! Jak on chce to zrobić? Jako prezydent mógłby jedynie zastopować ich dalsze podwyższanie, wetując różne ustawy. To jest robienie z ludzi idiotów! – mówi Kukiz.

W jego opinii sama prezentacja Nawrockiego została źle zaplanowana. W jego opinii skoro Nawrocki ma być kandydatem obywatelskim, to powinien założyć własny komitet. – PiS wystawiłby swojego kandydata, a następnie wycofałby go i poparł właśnie tego obywatelskiego. W ten sposób zachowana byłaby jakaś logika i Nawrocki miałby lepszy odbiór w społeczeństwie — ocenia muzyk.

Wybory prezydenckie. Na kogo chcą głosować Polacy?

Na pytanie: "Na którego z kandydatów w tegorocznych wyborach prezydenckich zamierzasz głosować?", najwięcej osób wskazało na Trzaskowskiego (36 proc.), a następnie Mentzena (18 proc.), Nawrockiego (17 proc.), Hołownię (6 proc.) i Biejat (3 proc.). Grzegorz Braun, Adrian Zandberg i Marek Jakubiak zostali wskazani przez 1 proc. respondentów.

Sondaż przeprowadziły ARC Rynek i Opinia dla "Rzeczpospolitej"

– Zmienić mogłaby coś jedynie debata prezydencka lub mniejsze starcia, np. Nawrockiego z Mentzenem o prymat na prawicy lub Mentzena z Hołownią, czego domaga się marszałek Sejmu. Ale ze zrozumiałych względów do małych debat nie dojdzie – uważa prof. Antoni Dudek, politolog i historyk, cytowany w artykule.

