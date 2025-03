Kaczyński zareagował na wpis Tuska. "Przyjdzie czas na karę"

"Komentatorzy, którzy uważają, że walka w obronie niezależności prokuratury dyskwalifikuje panią Wrzosek jako «politycznie zaangażowaną», imponowali powściągliwością, kiedy na prezesów sądów, trybunałów, banków, mediów i prokuratury PiS mianował radykalnie neutralnych fachowców" – napisał Tusk w niedzielę na platformie społecznościowej X.

Kaczyński zareagował na wpis Tuska

Niebawem pojawiła się odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego.

"Nie ma sensu psuć sobie niedzieli i zajmować się wpisami powszechnie znanej osoby. Przyjdzie czas na sprawiedliwość i przyjdzie czas na karę" – czytamy na jego koncie w mediach społecznościowych.

Skrzypek zmarła trzy dni po przesłuchaniu przez Wrzosek

O prokurator Ewie Wrzosek znów zrobiło się głośno po śmierci współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Barbary Skrzypek, która zmarła 15 marca trzy dni po przesłuchaniu w prokuraturze. Politycy PiS, z Kaczyńskim na czele, wiążą śmierć Skrzypek z postawą prowadzącej przesłuchanie Wrzosek, która znana jest ze swojej niechęci do PiS. Prokurator powiedziała, że jest zdumiona, zniesmaczona, zbulwersowana takimi zarzutami i zapowiedziała kroki prawne wobec głoszących tę teorię.

Wcześniej prezes PiS oskarżył wprost prok. Wrzosek o odpowiedzialność za śmierć swojej współpracowniczki. – To są smutne i jednocześnie ważne dni, dlatego, że mamy pierwszą ofiarą śmiertelną tych działań. Jest nią śp. Barbara Skrzypek [...] Padła ofiarą łotrów, łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci. Chcę to jasno powiedzieć, oni dzisiaj się próbują bronić, oni dzisiaj próbują straszyć, ale my się nie przestraszymy – powiedział Kaczyński podczas spotkania wyborczego w ramach kampanii prezydenckiej w Siedlcach.

Protokół z przesłuchania upubliczniony

W przesłuchaniu Barbary Skrzypek oprócz prokurator Wrzosek uczestniczyli mecenasi Jacek Dubois i Krystian Lasik. Protokół z przesłuchania został przez prokuraturę ujawniony 18 marca. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok śledczy przekazali, że kobieta zmarła na zawał serca.

Pogrzeb odbył się w sobotę w Gorlicach w Małopolsce. Prezydent Andrzej Duda przyznał Barbarze Skrzypek pośmiertne odznaczenie. Miała 66 lat.

