Kontrolerzy RTV w akcji. Wiadomo, w których godzinach mogą nas sprawdzić

Opłata abonamentu RTV jest obowiązkowa, jeżeli posiadamy w domu telewizor lub odbiornik radiowy. Płatności dokonujemy na Poczcie Polskiej. Abonament RTV wynosi 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik i 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny. Jeśli ktoś ma w domu zarówno radio, jak i telewizor, opłaca jedynie stawkę telewizyjną. Gdy ktoś chce zaoszczędzić, może zapłacić za dłuższy okres. Wtedy roczny abonament na radioodbiornik wynosi 94 zł, a za odbiornik telewizyjny 294,90 zł. Jednak wielu Polaków wciąż unika opłaty. Stąd Poczta nasyła kontrole.

W internecie pojawiło się ogłoszenie o pracę we wrocławskiej poczcie. Placówka chce zatrudnić osobę do kontroli abonamentu RTV. Z ogłoszenia wynika, że kontrole odbywają się od godziny 7.00 do godz. 15.00. Istotne jest, że kontrolerzy z Poczty Polskiej rzadko przychodzą do prywatnych domów, a ich głównym celem są przedsiębiorstwa. "Poczta Polska skupia się głównie na firmach i instytucjach. Ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli" – podaje Poczta na swojej oficjalnej stronie.

Jak zostać kontrolerem?

Oprócz godzin pracy, z ogłoszenia z Wrocławia dowiadujemy się, jakie warunki musi spełniać osoba, chcąca pracować w roli kontrolera abonamentu RTV. Potrzebne jest wyższe wykształcenie, prawo jazdy kategorii B i gotowość do wyjazdów służbowych, posługiwanie się pakietem MS Office "na poziomie dobrym", umiejętność rozwiązywania problemów i organizacji swojego czasu pracy, oraz bycie osobą "komunikatywną, sumienną oraz odporną na stres".

W ogłoszeniu zaznaczono, że poszukiwani do pracy są nie tylko Polacy, ale również obywatele Ukrainy. O gotowości do przyjęcia do pracy imigrantów ze wschodu wrocławska poczta informowała już w 2024 roku.

Osoby zwolnione z opłat

Ustawa zakłada, że są pewne grupy zwolnione z opłaty abonamentowej. To osoby, które ukończyły 60 lat, a zarazem mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w 2024 roku 8181,72 zł. Oznacza to, że od marca z opłat za abonament RTV są zwolnieni emeryci, których świadczenie nie przekracza 4090,86 zł brutto. Oznacza to, Przed zmianami limit wysokości emerytury uprawniającej do zwolnienia z opłat abonamentowych wynosił 3577,74 zł.

Z opłat abonamentowych są zwolnieni również: seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia; osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej; weterani, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

