"Przestańcie kłamać". Kosiniak-Kamysz komentuje słowa Błaszczaka

Na stronie internetowej gazety Tageszeitung ukazała się obszerna analiza wpływu działań administracji Donalda Trumpa na stosunki z Polską.

Niemiecka gazeta: Zaufanie do USA jest ważne dla Polski

Zanim autorka analizy Gabriele Lesser przeszła do omawiania aktualnej sytuacji, wskazała na historyczną rolę USA w odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów oraz rozczarowanie, jakie spotkało Polskę w 1939 roku ze strony europejskich sojuszników. To pokazuje, jak ważne dla Polski jest zaufanie do Stanów Zjednoczonych. Zdaniem autorki artykułu, obecnie to zaufanie zostało zachwiane, czego przykładem jest reakcja Polaków na konflikt w Białym Domu podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego. W artykule cytowany jest również otwarty list Lecha Wałęsy oraz polskich intelektualistów do Donalda Trumpa, w którym wyrażają krytykę wobec postawy amerykańskiego prezydenta.

Serwis TAZ podkreśla, że "rząd lewicowo-liberalny stara się uratować, co się da, i kładzie nacisk na znaczenie partnerstwa sojuszniczego między USA a Polską w ramach NATO". Jednocześnie "gabinet Donalda Tuska przeprowadza wewnętrzny przegląd, które systemy uzbrojenia amerykańskiego sprawdziłyby się w sytuacji kryzysowej, nawet w przypadku braku stałego wsparcia ze strony USA". Jako jedyną, konkretnie wskazaną alternatywę dla amerykańskiego systemu, wymienia się... tweety Radosława Sikorskiego, który zasugerował, że w razie rezygnacji Elona Muska z dostarczania usług Starlinka dla Ukrainy, Polska będzie musiała poszukać innego dostawcy.

Kosiniak-Kamysz odpowiada Błaszczakowi

Były minister obrony Mariusz Błaszczak stwierdził, że niemiecka prasa informuje o planach anulowania kontraktów zbrojeniowych w USA.

"Powinniśmy już przyzwyczaić się do nowych standardów uśmiechniętej Polski. Teraz to Niemcy informują o planach rządu Tuska. Tym razem z niemieckiej prasy dowiadujemy się, że Ministerstwo Obrony Narodowej może anulować kontrakty zbrojeniowe zawarte z USA. Przypominam: chodzi m.in. o kontrakt na myśliwce F-35, system obrony przeciwlotniczej Patriot, czołgi Abrams, śmigłowce Apache i wyrzutnie Himars" – napisał na portalu X.

Na wpis odpowiedział szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który zarzucił Błaszczakowi kłamstwo.

"Wypisywanie takich bzdur to nie tylko okłamywanie Polek i Polaków, ale także zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Jeśli nie jesteście w stanie popierać dobrych rozwiązń dla Polski to przynajmniej nie działajcie wbrew interesom Ojczyzny i przestańcie kłamać" – zaznaczył polityk.

