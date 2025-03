Karol Nawrocki i PiS, czyli słoń w pokoju

Karol Nawrocki nie jest w stanie choćby symbolicznie zdystansować się od polityki wystawiającej go w wyborach partii, co w powiązaniu ze składanymi przez niego obietnicami robi coraz bardziej kuriozalne wrażenie. Słoń jest w pokoju i puchnie, a kandydat udaje, że go nie zauważa.

Rafał Trzaskowski – 37 proc., Sławomir Mentzen – 22 proc., Karol Nawrocki – 21 proc. To sondaż Pollster dla „Super Expressu” z 12 marca – już niejedyny, w którym dokonała się mijanka między kandydatem PiS, dla niepoznaki zwanym „obywatelskim”, a kandydatem Konfederacji na prezydenta. Wciąż jednak nie jest to norma i mijanka nie jest widoczna w średniej sondażowej, a tylko na średnią warto zwracać uwagę. W sondażu CBOS, zrealizowanym w podobnym okresie, prezydent Warszawy uzyskał 35 proc., prezes IPN – 23 proc., a Sławomir Mentzen – 21 proc. Z kolei najświeższy sondaż IBRiS pokazuje jeszcze inny obraz, korzystniejszy dla Nawrockiego: Rafał Trzaskowski – 35,7 proc., Karol Nawrocki – 22,3 proc., Sławomir Mentzen – 15 proc. Trend jednakże jest czytelny: kandydat Konfederacji ma mocny wynik z tendencją wznoszącą, od 15 do 20 proc., znacznie lepszy, niż wielu przewidywało, podczas gdy kandydat PiS regularnie zbiera poparcie niższe niż wystawiająca go partia i zaczyna oscylować w granicach 22–25 proc., podczas gdy kilka tygodni temu był blisko 30 proc.