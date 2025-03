Tusk tonuje nastroje po sukcesie w Krakowie: Ostrzeżenie

Bezpartyjna, popierana przez KO, PSL i Lewicę, Monika Piątkowska zdobyła 50,14 proc. głosów, obejmując mandat po Bogdanie Klichu z Koalicji Obywatelskiej. Wybory zarządzono w związku z objęciem funkcji chargé d’affaires Ambasady RP w Waszyngtonie. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Sytuację komentuje premier Donald Tusk. "Brawo Kraków, brawo Monika Piątkowska! Zdobyć w tych okolicznościach ponad połowę głosów, wyraźnie więcej niż PiS i Konfederacja razem, to jest coś. Ale to jest Kraków, nie kraj. Więc ciesząc się, traktujmy ten wynik też jak ostrzeżenie. Przed nami naprawdę wielkie wyzwanie" – podkreślił szef rządu we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Nowa senator z Krakowa. Wyniki wyborów uzupełniających

Na Monikę Piątkowską, startującą z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska, zagłosowało 25 022 wyborców. Drugie miejsce zajął Mateusz Małodziński z Prawa i Sprawiedliwości, startujący z obywatelskiego KWW "Dla Krakowa", który uzyskał 31,41 proc. poparcia, czyli 15 675 głosów.

Adama Romana Berkowicza z KW Konfederacja Wolność i Niepodległość poparło 10,47 proc. głosujących (5 223 osoby), a Ewę Małgorzatę Sładek z KW Razem – 7,98 proc. wyborców (3 982 osoby).

Uprawnionych do głosowania było prawie 303 800 mieszkańców południowych i zachodnich dzielnic Krakowa oraz Starego Miasta.

Kim jest Monika Piątkowska?

Monika Piątkowska urodziła się 18 sierpnia 1974 r. w Zakopanem. Jest absolwentką I LO Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu. W 2007 r. została stypendystką Międzynarodowego Programu Wizyt Liderskich Departamentu Stanu USA.

W latach 2003–2012 była dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Krakowa, współtworząc Strategię Rozwoju Krakowa i Wieloletni Plan Inwestycyjny. W 2012 r. objęła stanowisko dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Gospodarki oraz rzecznika prasowego ministra. W latach 2013–2015 pracowała w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, nadzorując komunikację oraz realizację Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej.

