Prokuratura jest niezależna i bezstronna? Zgorzelski murem za prok. Wrzosek

W sobotę zmarła 66-letnia Barbara Skrzypek, była wieloletnią współpracownicą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Politycy największej partii opozycyjnej zwracają uwagę na fakt, że urzędniczka była przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Pełnomocnik Barbary Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania. Uczestniczyli w nim natomiast mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej.

W związku z tymi wydarzeniami, Bogdan Rymanowski pytał w Radiu ZET wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL o ocenę niezależności i bezstronności prokuratury w Polsce.

Zgorzelski o niezależności prok. Wrzosek: Czy jest jakiś termometr bezstronności?

– Czy obecna prokuratura jest niezależna i bezstronna? – zapytał wprost Bogdan Rymanowski.

– Tak – stwierdził w odpowiedzi Piotr Zgorzelski.

Pytanie, które dziennikarz skierował do polityka koalicji rządzącej zadano również w internetowej sondzie. Wynik pokazał, że zdanie internautów nie pokrywa się z zapewnieniami wicemarszałka Sejmu. Aż 53 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl odpowiedziało, że prokuratura nie jest niezależna i bezstronna.

Polityk był również dopytywany o to, czy można też to samo powiedzieć o prokurator Ewie Wrzosek, która publicznie manifestuje swoją niechęć do środowiska Prawa i Sprawiedliwości.

– Nie jesteśmy od tego, by analizować każdego prokuratora, który prowadzi śledztwo. Szczególnie, że pani Wrzosek prowadzi bardzo ważne śledztwa – "dwóch wież" i tzw. koperty, czyli tych postępowań, które w czasie rządów PiS-u uznawane były przez część demokratycznej opozycji jako symbole bezkarności PiS – stwierdził w odpowiedzi wicemarszałek Zgorzelski.

Na zacytowane słowa Anny Marii-Żukowskiej, która wprost stwierdziła, że Ewa Wrzosek nie jest niezależna, a co gorsza jest zaangażowana po ich stronie politycznej, Piotr Zgorzelski stwierdził, że się z nimi nie zgadza. Jak dodał, "po prostu nie miałby wpływu na to", gdyby znalazł się w podobnej sytuacji, a prokurator wprost mówiłby, że nienawidzi PSL-u.

twitter

– Czy jest jakiś termometr bezstronności? – mówił, twierdząc, że "wszyscy, którzy pełnią służbę prokuratorską, powinni charakteryzować się bezstronnością, a za rządów PiS było bardzo, bardzo różnie".

– Z tego, co wiem, a konsultowałem się z prawnikami, pełnomocnika, kiedy przesłuchuje się świadka, pełnomocnika dopuszcza się wtedy, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo zmiany ról procesowych, że świadek w trakcie postępowania może uzyskać status podejrzanego. W tym przypadku nie było tego – ocenił polityk PSL.

Czytaj też:

Kto zastąpi Hołownię podczas urlopu? "Pan marszałek wskazał mnie"Czytaj też:

Śledztwo ws. Domańskiego? Prokuratura podjęła decyzję