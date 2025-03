"Raczej w dyskrecji". Tusk niezadowolony z inicjatywy prezydenta

W wywiadzie dla "Financial Times" prezydent Duda powiedział, że propozycja dot. rozmieszczeniu nad Wisłą broni jądrowej została przekazana wysłannikowi Donalda Trump Keithowi Kelloggowi. Współpracownik prezydenta USA przyjechał do Warszawy w lutym. "Granice NATO przesunęły się na wschód w 1999 r., więc 26 lat później powinno nastąpić również przesunięcie infrastruktury NATO na wschód. Dla mnie to oczywiste" – wyjaśnia polski prezydent w wywiadzie udzielonym "FT". "Myślę, że nie tylko nadszedł czas, ale byłoby bezpieczniej, gdyby ta broń już tu była" – powiedział.

Tusk: Mam inne wyobrażenie, jak wygląda dojrzała dyplomacja

O słowa prezydenta zapytano szefa rządu. – Bardzo by mi zależało, abyśmy formułowali pewne oczekiwania, kiedy robimy to publicznie, wtedy kiedy mamy pewność albo mamy powody, by być przekonanym, że tego typu apele czy wezwania znajdą posłuch. I że adresat, w tym przypadku administracja amerykańska, Donald Trump, jest przygotowany na pozytywną reakcję – stwierdził Donald Tusk.

– Oczywiście, poważnie mówiąc, tego typu sprawy lepiej załatwiać raczej w dyskrecji, a nie poprzez wywiady prasowe. Ale szkód z tego nie będzie jakichś szczególnych i ja doceniam starania pana prezydenta Dudy. Jestem przekonany, że wyłącznie dobra wola i chęć wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa kierowały panem prezydentem. Natomiast, czy takie opinie są skuteczne? Mam tu swoją opinię – powiedział premier.

Tusk dodał, że "woli to, co robi prezydent Duda, nawet jeśli nie zawsze uznałbym metody za najlepiej dobrane, ale każdy ma prawo do własnego wyobrażenia, jak wygląda dojrzała dyplomacja, ale zdecydowanie wyżej oceniam starania prezydenta Dudy, niż to, co zrobiła opozycja w Parlamencie Europejskim".

