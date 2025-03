"My tej sprawy nie pozostawimy". Kaczyński zapowiada zdecydowane działania po śmierci Barbary Skrzypek

W trakcie spotkania z mediami prezes Prawa i Sprawiedliwości nie szczędził mocnych słów pod adresem zarówno prokurator Ewy Wrzosek, jak i rządu Donalda Tuska. Jarosław Kaczyński stwierdził, że "mamy pierwszą ofiarę śmiertelną demokracji walczącej".

– To, co zrobiła prokuratura, z panią śp. Barbarą Skrzypek, to był skandal pod każdym względem. Sama ta sprawa, to prowadzenie tej sprawy prawomocnie umorzonej przez sędzię, która teraz została przez te nowe władze skierowana do sądu okręgowego, a więc awansowana, nie wiem czy to pewna wiadomość, ale zdaje się, że była czy jest członkiem Iustitii, a mimo wszystko tę sprawę umorzyła, bo nie ma żadnej materii dla tej sprawy – powiedział.

Kaczyński uderza we Wrzosek

Polityk stwierdził, że śledztwo w sprawie "dwóch wież" to "czysto polityczne przedsięwzięcie", w które zaangażowany jest Roman Giertych. Zdaniem Kaczyńskiego, z całą pewnością jest on "człowiekiem szczególnie zaangażowanym, ale bezpośrednio w tych działaniach nie uczestniczył". Poseł uderzył także w prokurator Ewę Wrzosek, która miała spowodować u Skrzypek "straszne zdenerwowanie" i doprowadzić do jej śmierci.

– Jej opinia, skrajnej, ogarniętej agresją i oczywiście całkowicie nieobiektywnej osoby, która mówi o zemście, która smakuje na zimno najlepiej ze wszystkiego. Osoby, która w oczywisty sposób nie mogła być w tego rodzaju sprawie obiektywna i to właśnie była główna przyczyna – powiedział.

– Można było tę sytuację złagodzić, po prostu podejmując normalną, rutynową decyzję o dopuszczeniu pełnomocnika, adwokata. Może to też być i radca prawny. Wiem, że w tej chwili rozpowszechniane są przez pana Ćwiąkalskiego informacje, że takie dopuszczenie jest czymś wyjątkowym. Otóż nie, jest dokładnie odwrotnie. To można sprawdzić w praktyce i ja to wielokrotnie sprawdzałem – dodał.

Będą wnioski ws. Wrzosek i adwokatów

Kaczyński zapowiedział również złożenie wniosków dyscyplinarnych i karnych wobec prokurator Ewy Wrzosek i adwokatów biorących udział w przesłuchaniu Barbary Skrzypek.

– My tej sprawy nie pozostawimy, my będziemy ją podnosić na różnych forach i będziemy dążyć do tego, by została wyjaśniona całkowicie, do końca. By stała się elementem tej wielkiej walki, która dzisiaj toczy się w Polsce, walki o przywrócenie państwa prawa i przywrócenie demokracji – zapowiedział prezes PiS.

