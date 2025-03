Bosak: Mentzen ma większe szanse wygrać z Trzaskowskim w II turze niż Nawrocki

Z sondażu firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM wynika, że liderem wyścigu prezydenckiego niezmiennie pozostaje Rafał Trzaskowski. Coraz ciekawiej robi się za plecami kandydata Koalicji Obywatelskiej. Drugi jest popierany przez PiS Karol Nawrocki, który rywalizuje ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji. W marcu był już sondaż, według którego to Mentzen zameldowałby się w drugiej turze. Reszta stawki najprawdopodobniej nie będzie się liczyć w walce o finałowe starcie, choć zmagania o czwartą lokatę również mogą być całkiem interesujące. Na razie pozycję tę utrzymuje marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Bosak: Ostrożnie z sondażami

Jak przyznał Krzysztof Bosak z Konfederacji, politycy partii ostrożnie podchodzą do wyników badań opinii publicznej. Wicemarszałek Sejmu przypomniał, że w poprzednich latach sondaże dawały Konfederacji bardzo dobre wyniki, jednak wybory szybko je zweryfikowały.

– Podchodzimy do sondaży bardzo ostrożnie, nie ekscytujemy się nimi. Mieliśmy już, przypomnę, dwa razy sytuację, że sondaże były lepsze niż wynik wyborczy. To było w 2019 roku, kiedy sondaże dawały nam 20 proc. do europarlamentu, a następnego dnia po wyborach był zimny prysznic. Okazało się, że się nie udało i w 2023, gdzie sondaże były kilkunastoprocentowe, a wynik był mniej więcej 8 procent – powiedział na antenie RMF FM.

Bosak wyraził przekonanie, że Mentzen jest w stanie ostatecznie wyprzedzić Nawrockiego i wejść do II tury wyborów, gdzie najprawdopodobniej spotka się z Trzaskowskim. Jego zdaniem, kandydat Konfederacji ma większe szanse na pokonanie prezydenta Warszawy niż popierany przez Prawo i Sprawiedliwość prezes IPN.

Poseł był również pytany o strategię Mentzena, który do końca kampanii chce odwiedzić każdy powiat w Polsce. Bosak wskazał, że kandydat Konfederacji "postawił na komunikację bezpośrednią z ludźmi". Dodał, że świadomie przesunął również priorytet działań z scal mediów na spotkania z wyboracami.

