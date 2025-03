Najnowszy sondaż partyjny. Krótki komentarz Tuska

Z sondażu Opinia24 wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się teraz, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie Donalda Tuska otrzymałoby 34,8 proc. głosów. To więcej o 3,5 pkt. proc. niż w poprzednim badaniu tej samej pracowni.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 27 proc. poparcia (mniej o 3,4 pkt. proc.). Dystans między KO i PiS-em w ciągu miesiąca wzrósł z 0,9 do aż 7,8 pkt. proc.

W nowym sondażu Konfederacja ma 18,5 proc. poparcia. To jej najlepszy wynik w badaniu Opinia24 i wzrost o 1,9 pkt. proc. względem zeszłego miesiąca.

Dalej: Trzecia Droga – 7,1 proc. poparcia (-1,8 pkt. proc.), Lewica – 4,6 proc. (-0,7 pkt. proc.) oraz Razem – 2,4 proc. (-0,7 pkt. proc.). Ponadto 0,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź "inna partia". Natomiast 4,9 proc. ankietowanych nie wie jeszcze, na kogo oddać głos. Frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosłaby 83 proc. Sondaż przeprowadzono w dniach 17-21 marca 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

Tusk chwali się sondażem. "Kocham Was"

Wyniki najnowszego sondażu pracowni Opinia24 dla TVN24 pokazują, że do Sejmu weszłyby tylko trzy ugrupowania polityczne: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Mimo że koalicjanci Donalda Tuska nie przekraczają progu wyborczego, lider KO nie kryje zadowolenia. "Prawie 8 punktów przewagi. Kocham Was" – napisał Tusk na platformie X.

twitter

Szef rządu błyskawicznie doczekał się odpowiedzi. "Czy Pan Premier zdaje sobie sprawę, że w tym scenariuszu traci władzę?"; "Ja tylko tak dodam, że jakby coś, to w tym badaniu nie rządzicie"; Nie chcemy psuć humoru, ale z takimi wynikami, to przechodzi Pan do opozycji, a rząd tworzą PiS i Konfederacja" – to tylko niektóre komentarze.

