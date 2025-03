Morawiecki opuścił NIK. "Była pełna współpraca"

Były premier, a obecnie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki stawił się w czwartek rano w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli, gdzie został przesłuchany w charakterze świadka. Jeszcze przed wejściem do NIK polityk mówił na briefingu prasowym, że prawdopodobnie będzie pytany o kwestie związane z powoływaniem funduszy: covidowego i pomocy dla Ukrainy.

– W mediach pojawiły się informacje, że przesłuchanie ma dotyczyć GetBacku. Według mojej wiedzy nie ma dotyczyć GetBacku, ale mam radę dla dziennikarzy. Idźcie tropem pieniędzy, zobaczcie, ilu ludzi straciło tam pieniądze i kto na tym zarobił – powiedział były szef rządu.

Morawiecki przesłuchany w NIK. W jakich sprawach zeznawał?

Jak się okazało, kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli pytali Mateusza Morawieckiego o sprawy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, GetBack oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Rzecznik NIK Marcin Marjański zdradził podczas konferencji prasowej, że przesłuchanie byłego premiera było związane m.in. z tym, co zeznał właściciel odzieżowej marki Red is Bad Paweł S. – Nie możemy wykluczyć, że w sprawach RARS i GetBack zostaną skierowane wnioski do prokuratury – zaznaczył.

Marjański odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy Morawiecki współpracował z kontrolerami NIK podczas przesłuchania. – Tak, była pełna współpraca. Nie było kluczenia, były konkretne odpowiedzi na pytania – podkreślił. – Całe postępowanie jest objęte tajemnicą kontrolerską – dodał.

Sprawa RARS

Od grudnia 2023 r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dotyczy ono między innymi dopuszczenia się w okresie od lutego 2021 r. do listopada 2023 r. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mowa jest tu o "organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów" dla RARS, a tym samym "działania na szkodę interesu publicznego".

Do tej pory w śledztwie przedstawiono 21 zarzutów ośmiu osobom, w tym byłemu prezesowi RARS Michałowi Kuczmierowskiemu [zgadza się na podawanie nazwiska – przy. red.], trzem innym urzędnikom Agencji oraz Pawłowi S., twórcy marki Red is Bad.

