Niemcy przerzucają imigrantów. Morawiecki apeluje z granicy

Były premier Mateusz Morawiecki udał się na granicę polsko-niemiecką, żeby wesprzeć protestujących tam przeciwko przerzucaniu nielegalnych imigrantów z Niemiec do Polski. Polityk opublikował na swoim X krótki apel o aktywność w tej sprawie.

Niemcy przerzucają do Polski imigrantów. Morawiecki: Gdzie są polscy strażnicy?

– Jeżeli nic nie zrobimy, jeżeli nie będziemy walczyć o nasze bezpieczeństwo, to zaleje nas nielegalna imigracja. Po drugiej stronie Słubic – Frankfurt nad Odrą, tam stoją strażnicy niemieccy nawet z długą bronią. Gdzie są polscy strażnicy straży granicznej, którzy zabezpieczają polską granicę od tej strony przed nielegalną imigracją? – zapytał Morawiecki.

– Nie dajmy Niemcom wciskać tutaj do Polski tysięcy nielegalnych imigrantów – podkreślił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

twitter

Cztery pytania prezydenta Dudy do premiera Tuska

W środę prezydent Andrzej Duda wystosował pismo do premiera Donalda Tuska, w którym poinformował, że podpisał ustawę azylową i wskazał na działania, których oczekuje, że zostaną podjęte w związku z ochroną polskiej zachodniej granicy. – Panie premierze, proszę, żeby pan premier wykazał nieco odwagi w działaniach wobec władz niemieckich, bo to, że Niemcy mają problem, bo popełnili głupotę parę lat temu, to nie znaczy, że mają się z nami tą głupotą dzielić i że my to musimy przyjmować – powiedział prezydent.

1. Jakie działania podjął Pan Premier w celu przeciwdziałania przekazywaniu migrantów do Polski przez władze Republiki Federalnej Niemiec?

2. Jakie działania podjął Pan Premier w ramach prezydencji w zakresie toczących się prac nad wdrażaniem Paktu o Azylu i Migracji na poziomie Unii Europejskiej, aby przeciwdziałać niekorzystnym dla Rzeczypospolitej rozwiązaniom? Jakie działania zostały do tej pory poczynione w celu zwolnienia Polski z zobowiązań przewidzianych w tzw. puli solidarnościowej, w szczególności z udziału w mechanizmie relokacji (przekazywania) i kontrybucji finansowych?

3. Czy organy Państwa podejmują obecnie działania w celu realizacji wytycznych Komisji Europejskiej, co do implementacji Paktu, jak na przykład budowa Centrów Integracji Cudzoziemców? Ile takich Centrów powstaje? W jaki sposób są finansowane?

4. Jakie działania zostały podjęte w ramach polskiej prezydencji w celu zmiany stanowiska Komisji Europejskiej i uzyskania wsparcia finansowego na rzecz budowy zabezpieczeń granicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo także granicy zewnętrznej UE?" – czytamy w liście podpisanym przez prezydenta.

Czytaj też:

Baerbock w Syrii: Niemcy potrzebują więcej imigrantówCzytaj też:

Scholz mówi w niemieckim radio, że Tusk wdroży pakt migracyjny