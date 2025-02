Nagranie z podrzucenia migranta. Urbaniak: Media głównego nurtu milczą, bo chronią Tuska

Do kolejnej skandalicznej sytuacji doszło na granicy polsko-niemieckiej. Policjanci z Niemiec, ubrani w odzież sanitarną, przekazali funkcjonariuszom polskiej Straży Granicznej migranta. Cudzoziemiec, tak jak niemieccy policjanci, był ubrany w kombinezon ochronny. Migrant został skontrolowany przez polskich strażników granicznych, po czym oddalił się. Zdarzenie zarejestrowała Telewizja Republika. Lokalni mieszkańcy mówią do takich sytuacji dochodzi regularnie.

Cudzoziemiec zdjął kombinezon i poszedł sobie w Polskę

– Migrant, po dwóch minutach rozmowy z polskimi funkcjonariuszami, oddalił się około 300 metrów. Na moich oczach ściągnął kombinezon i oddalił się dalej w kierunku Lubieszyna, Szczecina. Więc jak widać – tych restrykcji sanitarnych już u nas nie ma – relacjonował dziennikarz TV Republika.

Niestety ponownie mamy do czynienia z sytuacją, że zdecydowana większość mediów milczy. W wieczornym paśmie Telewizji Republika o sprawę zostali natomiast zapytani Wojciech Skurkiewicz z PiS i Michał Urbaniak z Konfederacji. Oba ugrupowania sprzeciwiają się wpuszczaniu do Polski afrykańskich i bliskowschodnich imigrantów.

Urbaniak: Media głównego nurtu będą chronić Tuska

Polityk Konfederacji zapytany, dlaczego Donald Tusk godzi się na podrzucanie do Polski imigrantów ocenił, że premier nie działa w interesie państwa polskiego tylko w interesie ludzi, z którymi jest politycznie powiązany na arenie europejskiej.

– Problem, jaki mamy na polsko-niemieckiej granicy to jest jakby pakt migracyjny bez paktu migracyjnego. Olaf Scholz zdecydował, że będzie możliwość przewożenia ludzi do innych państw, podzwonił po stolicach państw ościennych i teraz jest to przez Niemców realizowane. Dlatego, że mamy przepisy stanowiące o możliwości cofania imigrantów do krajów, z którego dotarli, to w przypadku Niemiec łatwo im cofać na teren Polski – powiedział, przypominając, że nie wiemy, czy zostało udokumentowane, że podrzucane osoby rzeczywiście były w Polsce.

Urbaniak przypomniał, że Parlamentarny Zespół ds. nielegalnej imigracji złożony z posłów Konfederacji w październiku spotkał się z przedstawicielami polskich służb w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Służby przekazały, że procedury są zbyt rozwlekłe i za mało efektywne i są liczne kłopoty z deportowaniem z Polski nielegalnych imigrantów.

Zdaniem byłego działacza Konfederacji ekipie Donalda Tuska nie jest na rękę informować społeczeństwo o tym, co dzieje się na granicy z Niemcami. Prowadząca pytała, dlaczego media milczą mimo, że jest kolejny przykład podrzucania migranta zarejestrowany na kamerze. – Media głównego nurtu nie chcą wchodzić w tę sprawę i będą chronić Donalda Tuska – powiedział były poseł.

Niemcy przerzucają migrantów

W połowie listopada ub.r. Aleksandra Fedorska, dziennikarka, publicystka i ekspert ds. Niemiec, poinformowała na podstawie informacji uzyskanych od niemieckiego MSW, że w ciągu ostatniego roku Niemcy wydalili do Polski blisko 10 tys. imigrantów.

Z kolei z najnowszego raportu niemieckiej policji federalnej wynika, że od połowy września 2024 r. do początku lutego 2025 r. niemieckie służby odesłały lub zawróciły na granicę blisko 14 tys. osób.

