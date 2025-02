Część mediów wciąż milczy. Andruszkiewicz: Nawrocki apeluje o ujawnienie treści rozmowy

Na debacie z Friedrichem Merzem urzędujący jeszcze kanclerz Olaf Scholz oznajmił, że dzwonił do wszystkich szefów państw i premierów krajów sąsiednich i powiedział im, że muszą zaakceptować, że do ich państw wydalani są imigranci z Niemiec.

Informacja ta została niemal kompletnie przemilczana przez znaczną część mediów w Polsce. Poseł Adam Andruszkiewicz ze sztabu Karola Nawrockiego zwrócił uwagę, że sprawa powinna być w Polsce mocno nagłośniona.

"Media z obcym kapitałem koncertowo przemilczały ujawnienie przez O. Scholza szokującego newsa o jego rozmowie z D. Tuskiem, w której miał oświadczyć, że migranci z Niemiec będą odsyłani do Polski. Natomiast apel Karola Nawrockiego o ujawnienie treści rozmowy, ma w sieci dziesiątki tysięcy interakcji i setki tysięcy wyświetleń" – napisał.

Nawrocki do Tuska: Proszę natychmiast ujawnić notatkę z tej rozmowy, z jej pełną treścią

Wspierany przez PiS kandydat na prezydenta RP Karol Nawrocki opublikował nagranie, w którym odniósł się o wypowiedzi szefa niemieckiego rządu.

– Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ujawnił, że wydalenia migrantów z Niemiec do Polski są zgodne z prawem i że ustalił to w rozmowie z Donaldem Tuskiem. Panie Tusk, czy rozmawiał pan z Olafem Scholzem, zgadzając się na przyjmowanie ich nielegalnych migrantów? Tak twierdzi niemiecki kanclerz. Polacy muszą poznać prawdę. Proszę natychmiast ujawnić notatkę z tej rozmowy, z jej pełną treścią. Nigdy nie pozwolę na zniszczenie bezpieczeństwa Polski w imię niemieckich interesów – zaapelował do premiera.

twitter

Media milczą także o korespondencji ujawnionej przez Moskala

W ub. tygodniu Poseł PiS Michał Moskal ujawnił rządową jak twierdzi korespondencję, z której wynika, że Polska jest przygotowywana na masowe przyjęcie imigrantów.

Czytamy w niej o zadaniach dla poszczególnych ministerstw w ramach Krajowego Planu Kryzysowego "na wypadek sytuacji związanych z nieproporcjonalną do zwykłych warunków funkcjonowania systemu recepcyjnego i azylowego liczbą osób ubiegających się o ochronę międzynarodową". Przekładając z języka urzędniczego na zwykły, chodzi o napływających do Europy nielegalnych imigrantów.

W dokumencie są m.in. szokujące informacje dotyczące zadań dla ministerstwa obrony narodowej. "Ministerstwo Obrony Narodowej – w zakresie współpracy cywilno-wojskowej, transportu cudzoziemców z przejść granicznych do ośrodków/punktów recepcyjnych oraz organizacji tymczasowych obozowisk" – czytamy w opublikowanym piśmie.

Większość mediów milczy także w tej sprawie.

Czytaj też:

Kaleta: Dotrzemy do tego, ale musimy przeprowadzić naprawdę skonsolidowaną akcjęCzytaj też:

Morawiecki: To jeden z ostatnich momentów, żeby Europa się obudziła